"Vuelve la lluvia": Alejandro Sepúlveda revela los días en que caerán precipitaciones en el centro-sur de Chile

29 may. 2026 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

"Vuelve la lluvia la próxima semana", afirmó el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda. Lloverá en parte de la zona centro-sur de Chile, el cual fue marcado por un mayo que estuvo en general seco.

"Van a tener agüita en la zona centro-sur del país durante la próxima semana, pero antes de eso, tardes tibias, tardes de septiembre y octubre", advirtió el comunicador.

¿Qué días llovería la próxima semana?

Sepúlveda sostuvo que "la próxima semana volverán las precipitaciones a un estado un poquitito más normal luego de la sequedad que hemos tenido en este mayo".

"Vuelve la lluvia la próxima semana, especialmente por el miércoles o jueves las precipitaciones podrían llegar hasta Maule por el norte", recalcó.

Precisó que "el día lunes ya vuelven al sur, el martes podrían alcanzar Biobío, y el miércoles y jueves llega un nuevo sistema frontal".

¿Lloverá en Santiago?

"Por ahora, salvo sectores de la Cordillera, en Santiago ciudad no hay lluvias a la vista", aclaró el periodista.

Mientras se espera que caiga algo de agua en la capital para limpiar el aire, este sábado se vivirá una tarde cálida. "Habrá sectores que van a bordear los 25°C en la Región Metropolitana, al interior de la región de Valparaíso".

"¿Cuál va a ser la particularidad de estos 25°C del sábado? Que van a ser un poquito más temprano de lo habitual, porque ya en la noche se invertirá el viento. Vamos a tener raco en la mañana y hasta media tarde, y luego viene el viento desde la costa", explicó.

Para el domingo 31 de mayo se esperan nieblas en las provincias de Melipilla, Talagante y Maipo. También llegarían a parte de Santiago. "Amaneceríamos con bancos de niebla o neblina, por la tarde se abriría a 17°C".

El lunes 1 de junio, la máxima apenas llegará a los 16°C, también con una mañana con nieblas y un día nublado. Al día siguiente, se volverá a los 20°C.

¿Qué pasa con El Niño?

¿Y dónde está El Niño Godzilla? ¿Por qué no ha llovido pese a que llevan meses pronosticando?

Sepúlveda aclaró que el fenómeno "todavía no se concreta". "Todo lo que hemos entregado son las proyecciones de los organismos locales, de los organismos internacionales, que pronostican la instalación de 'El Niño'".

"El famoso 'Niño Godzilla' o 'Súper Niño' sería hacia la primavera, hacia octubre, y cuando se instala El Niño hay que esperar que se acople con la atmósfera, porque recordemos que es un evento a nivel del mar", explicó.

En ese sentido, dijo que las lluvias por este fenómeno deberían empezar a presentarse "en la segunda mitad del invierno".