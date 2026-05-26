Vivió en la calle y hoy importa cerca de 60 contenedores: El exitoso negocio del chileno que partió vendiendo en Estación Central

26 may. 2026 - 12:26 hrs.

Carlos Ortega se ha hecho conocido por ser el fundador de Mayte Emporio, un negocio que importa decenas de contenedores provenientes de China con diferentes artículos. Sin embargo, su vida no siempre estuvo ligada al éxito, ya que el emprendedor tuvo que atravesar difíciles momentos.

Ortega confesó que comenzó vendiendo en la calle en Estación Central y que, incluso, tuvo que vivir durante un año dentro de un toldo. Actualmente, el emprendedor cuenta con varios empleados y tiene millones de seguidores en redes sociales, éxito que fue impulsado gracias a la plataforma de TikTok.

Los comienzos de Carlos Ortega

En una entrevista que brindó al canal de YouTube de Francois Pouzet, el emprendedor contó cómo se inició en el mundo de las ventas. "Me vine aquí a la Estación, pero no por buscar vender acá, sino como para buscar algo para vender por internet que fueron cobertores y calcetas con chiporro que yo quería vender en ese entonces, y la cosa es que no pillamos, estaba todo Meiggs cerrado por pandemia", confesó.

Sobre vivir en un toldo en Estación Central, el emprendedor relató: "Yo viví un año aquí en la Estación porque crean problemas de que alguien se quiere quedar con los puestos. No lo cuento como haciéndome el pobrecito, porque yo vivía bien. Yo vivía aquí en los toldos, pero tenía tele, tenía mesa de ping-pong, hacía asado, tenía cama, estaba calentito (...). Tampoco lo miro como algo negativo".

Carlos Ortega también entregó detalles de otro problema con el que tuvo que lidiar: las apuestas, las que complicaron su economía.

"Perdí millones apostando y estuve a punto de perderlo todo (...), quedé pato. Uno se siente tonto al perder la plata que le costó", confesó.

Su ascenso

El emprendedor confesó que el uso de la plataforma de TikTok fue clave para impulsar su negocio. Sobre aquello, dijo que "yo nunca había grabado un TikTok (...). Y ahí salió el TikTok e hice un video y no, gracias a Dios, se hizo viral y ahí me quedé en el TikTok".

Carlos Ortega entregó algunos detalles del éxito que hoy tiene, diciendo que "hoy día tengo 47 trabajadores en Santiago y tenemos un local en Temuco, ahí hay como 18 o 17 trabajadores", para luego confesar que "nunca imaginé tener un local".

Por último, y sobre las operaciones logísticas del negocio, el emprendedor contó que importa cerca de 60 contenedores. "Tratamos de no tener mucha mercadería, porque ocupa espacio, plata, bodega, todo. Entonces, hay que salir con los productos lo más rápido posible", concluyó el emprendedor.

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