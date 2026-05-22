"Es una pausa necesaria": Anuncian el cierre de una popular cafetería en el sur de Chile

22 may. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

La Cafetería Brutal, reconocido espacio cafetero que contaba con una concurrida sucursal en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos, anunció el cierre definitivo de su local.

El aviso, realizado mediante su cuenta de Instagram, no dejó indiferente a su comunidad de seguidores, quienes lamentaron la noticia pero empatizaron con la postura de los fundadores. En el último tiempo, el recinto se había transformado en un punto de encuentro habitual para los habitantes de la zona.

Motivos del cierre

Desde la administración del negocio, que mantiene su sede principal en la ciudad de Temuco, explicaron que los detonantes de la decisión varían entre la dificultad de asentarse en un nuevo lugar y la distancia entre sus dos sucursales. Por ello, abrieron su declaración con un honesto mensaje: “Hacer las cosas con amor también significa saber cuándo parar”.

Además, añadieron que prefieren mantener la total transparencia con sus clientes habituales dado que se consideran "humanos antes que una marca".

Por lo mismo, desde el local aprovecharon la instancia para agradecer a todos sus comensales: "A cada persona que cruzó esa puerta, que se tomó un cafecito o nos dio la oportunidad para atenderlo: Gracias", manifestaron.

Sin embargo, aclararon en la misma publicación que no descartan la opción de retornar a la zona en el largo plazo: "Valdivia nos encantó. El sueño de volver va a quedar ahí, pero hoy no es el momento".

Finalmente, señalaron que "nos replegamos para cuidar lo que construimos" e invitaron a sus fieles clientes a continuar visitándolos en “casa”, en su casa matriz ubicada en la Región de La Araucanía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Café Brutal♥? (@cafeteriabrutal)

Todo sobre Valdivia