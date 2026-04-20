PDI detiene a tres estudiantes por agresión a ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Valdivia

20 abr. 2026 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes se informó que fueron detenidos tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh), por la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su visita del pasado 8 de abril a la casa de estudios, ubicada en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos.

Cabe recordar que cuando ocurrió el ataque, la secretaria de Estado se encontraba participando en la inauguración del año académico en el establecimiento.

¿Qué se sabe de los detenidos?

De acuerdo a los primeros antecedentes, todos los detenidos son mayores de edad, y corresponden a dos hombres y una mujer, quien fue exdirigenta de la casa de estudios en los años 2023 y 2024.

Uno de ellos es estudiante de bioquímica, otro de antropología y el tercero de pedagogía en historia y ciencias sociales.

Los detenidos fueron trasladados a un cuartel de la PDI, a la espera de su formalización en la jornada de este lunes.

¿Qué dijo el Gobierno tras las detenciones?

A través de un comunicado, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, agradecidió a la PDI por la detención, indicando que representan un avance para establecer responsabilidades por el ataque.

"El Ministerio de Seguridad interpuso una querella, vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de hoy con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas para los imputados", recordó.

"Como Gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero la violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia", agregó.

La agresión a la ministra

El pasado miércoles 8 de abril, la ministra participó de la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Cuando se preparaba para salir de la sede, se registró una protesta en medio de la cual insultaron a Lincolao.

La situación escaló al punto que recibió empujones al dirigirse a su vehículo, mientras era escoltada por seguridad, en medio de un tumulto.

El hecho quedó captado en unos registros, en los que se apreció que, incluso, le lanzaron agua a la ministra, desconociéndose hasta ahora si sufrió alguna lesión.