Familia confirma el fallecimiento del actor y humorista Julio Jung a los 84 años

06 jun. 2026 - 14:34 hrs.

La tarde de este sábado se confirmó el fallecimiento, a los 84 años, del destacado actor y comediante nacional Julio Jung del Favero, quien desde hace unos años padecía de problemas de salud.

La información fue confirmada a Meganoticias por su familia, quienes indicaron que el intérprete murió a eso del mediodía, sin que aún se conozcan los detalles de su velorio y funerales.

Esta misma mañana, el también actor Julio Jung Duvauchelle, parte del elenco del programa "Detrás del Muro" de Mega, publicó una historia en Instagram sobre la visita que le hizo a su padre en compañía de su hija.

La destacada carrera de Julio Jung

Julio Jung del Favero desarrolló una destacada carrera artística en teatro, cine, radio y televisión, alcanzando reconocimiento tanto en Chile como en Venezuela, país al que llegó en el año 1974.

En dicha nación participó en el programa humorístico "Bienvenidos" de Venevisión, el cual era transmitido en el país por Chilevisión. También se hizo conocido por su personaje "Rumildo", el cual formaba parte de una campaña de consumo responsable de combustible de la petrolera estatal PDVSA.

Jung también fue el creador del histórico programa de humor de Canal 13 "Medio Mundo", el cual tuvo dos etapas, entre 1985 y 1987 y luego entre 1991 y 1992. Allí trabajó junto al también fallecido actor Andrés Rillón.

"Nos juntábamos primero con Andrés y luego con todo el grupo de actores. No había texto ni nada; al final salía lo que fuera (...) Era un programa colectivo como el de La Manivela", explicó en una entrevista con REC.

El artista, finalmente, fue concejal por la comuna de Providencia por el Partido Socialista, y siempre estuvo comprometido con las causas de derechos humanos.

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