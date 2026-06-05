"Por favor, recen por su salud": Diego Pánico fue internado de urgencia y está en la UTI

05 jun. 2026 - 18:40 hrs.

Una imagen desde una clínica y un breve mensaje bastaron para preocupar a seguidores y figuras del espectáculo digital. Adriana Barrientos sorprendió este jueves al compartir una fotografía junto a Diego Pánico, quien permanece internado en un centro de salud de la Región Metropolitana.

En la publicación, la panelista apareció sosteniendo la mano del influencer, y acompañó la imagen con un mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. “Con mi pequeñito. Por favor, recen por su salud. A las 21 horas, cadena de oración”, escribió Barrientos, sin entregar mayores detalles sobre lo ocurrido.

¿Qué se sabe del estado de salud de Diego Pánico?

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse más antecedentes sobre la situación del joven creador de contenidos oriundo de Los Ángeles, región de Biobío. Diego Pánico estaría internado en una Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) tras sufrir una trombosis en una de sus piernas, cuadro por el que incluso se evaluaría una operación.

Barrientos afirmó que el influencer ingresó al recinto asistencial por ley de urgencia y que se encuentra en riesgo vital. "Me explicaron que tiene muchos coágulos en las piernas, y si le llegan a subir al corazón o a la cabeza sería tremendo".

La situación también fue comentada por el creador de contenido Danilo 21, quien explicó en redes sociales: “Muchos de ustedes me han estado preguntando por la historia que subió Adriana Barrientos con Diego Pánico en la clínica. Diego Pánico estaría atravesando un problema grave de salud y efectivamente se encontraría internado a raíz de una trombosis en sus piernas”.

En el mismo relato, agregó antecedentes sobre el historial médico del influencer. “Para la gente que no sepa, Diego siempre ha tomado anticoagulantes. Adriana Barrientos, tan pronto supo, compartió esta imagen en sus redes”, sostuvo.

De redes sociales a la televisión

A sus 26 años, Diego Pánico ha construido una comunidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde se hizo conocido por su estilo irreverente y su constante presencia en temas ligados al espectáculo y realities.

Su nombre comenzó a circular con más fuerza durante Gran Hermano Chile, particularmente por su fanatismo hacia el denominado “Team Lulo” y su apoyo a Cony Capelli, al punto de protagonizar acciones que llamaron la atención de sus seguidores, como viajar a Argentina con un megáfono.

Más adelante, el influencer también llegó a la televisión como participante de la primera temporada de Fiebre de Baile, espacio en el que estuvo algunas semanas antes de abandonar la competencia.

Cabe señalar que esta semana, Diego había asistido en Mega al lanzamiento de "Volverías con tu ex? 2", donde se mostró energético y entusiasta.

Mientras Diego continúa internado, Danilo 21 aseguró que irá a la clínica para acompañarlo y entregarle algunos artículos personales, considerando que parte de la familia del influencer está en Los Ángeles. Hasta ahora, no hay nuevos antecedentes sobre su evolución.

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