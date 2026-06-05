Bimza dispara contra Camilo Huerta y aborda rumores de infidelidad de Trini Neira: "Todo lo hace por estrategia"

05 jun. 2026 - 09:13 hrs.

Uno de los conflictos más comentados de los últimos meses involucra los rumores de una presunta infidelidad entre Trini Neira y Camilo Huerta. El hecho volvió a la palestra pública luego de que el cantante urbano Bastián Muñoz, popularmente conocido como Bimza, expareja de la hija de Pamela Díaz, rompiera el silencio.

El origen de la polémica

El escándalo estalló originalmente hace varias semanas. Marité Matus acusó a su ahora exmarido, Camilo Huerta, de haberle sido infiel con la joven influencer Trini Neira.

Bimza, quien mantuvo una larga y expuesta relación sentimental con Trini Neira, se vio inevitablemente salpicado por estos rumores y acusaciones cruzadas de traición. Aprovechando su participación en un reality de Canal 13, entregó su versión de los hechos, dejando en claro su postura.

La verdad de Bimza

Lejos de esquivar las preguntas sobre la supuesta traición de su ex, el artista urbano enfrentó la situación con llamativa calma, revelando que prefirió ir directo a las fuentes cuando el escándalo explotó en la prensa de espectáculos.

"Hablé con ambos sobre el tema, ambos me lo negaron, y escojo quedarme con eso, dar vuelta la página y no darle importancia a lo que haya o no pasado", confesó con sinceridad.

A pesar de decidir cerrar ese ciclo de sospechas, Bimza lanzó una reflexión cargada de madurez, pero muy realista: "Si pasó algo entre ellos o no, ya queda en la conciencia de ella y de él".

Camilo Huerta / Instagram

Sin filtros contra Camilo Huerta

Donde Bimza no tuvo piedad ni diplomacia fue al referirse a la personalidad y las intenciones de Camilo Huerta, actual compañero en el encierro. Sus declaraciones aclararon que entre ambos existe una profunda distancia valórica y que no hay espacio para forjar una amistad real.

“Yo nunca le he comprado nada a Huerta, no le creo y no comparto lo que él hace ni su manera de llevar la vida”, disparó el cantante sin guardarse nada.

Para Bimza, el comportamiento del instructor físico obedece a un personaje calculado para la pantalla chica: “Creo que él es un zorro viejo de la tele y que todo lo hace por estrategia, con una tercera intención. Además, Camilo es zorro viejo y sabe cómo entrarle a las mujeres”.

“Afuera podría juntarme con él a carretear, pero no haría un negocio con él ni le prestaría plata... Tal como me pasa con Kaminski, a quien también conozco”, añadió.

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