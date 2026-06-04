"Un amor infinito que no había conocido": Tita Ureta presenta por primera vez a su hija Cala

04 jun. 2026 - 18:08 hrs.

Hay momentos que cambian el ritmo de una vida completa. Para Tita Ureta, uno de ellos ocurrió hace apenas dos semanas, con el nacimiento de Cala, su primera hija junto a su esposo, el deportista Spiro Razis. Desde entonces, la conductora de Mega ha transitado días de descubrimientos, noches interrumpidas y emociones nuevas. Ahora, decidió compartir una parte de ese proceso públicamente.

Durante una videollamada con el programa “La Hora de Jugar”, Tita apareció paseando por el Parque Bicentenario junto a Spiro y la pequeña Cala, mostrando por primera vez en televisión, en vivo, a la bebé. Mientras conversaba con Javier Puelles, conocido como “Chapu”, la conductora caminaba con el coche de su hija y compartía detalles de esta nueva etapa.

“Es primera vez que sale y se está portando bien”, comentó entre risas mientras disfrutaba del paseo familiar.

La primera salida de Cala

La aparición de la bebé ocurrió en medio de una conversación sobre cómo han sido las primeras semanas desde su nacimiento. Tita describió estos días como un aprendizaje constante, marcado por emociones intensas y una energía inesperada pese a las pocas horas de sueño.

“Una montaña rusa, pero uno tiene como las hormonas... Cada una hora me despierto en la noche, pero me siento con energía, despierta, aprendiendo todo nuevo, emocionándome con cada despertar, con cada cosita nueva que va haciendo. La verdad es que estoy llena de amor”, relató.

En ese recorrido también ha sido clave el apoyo mutuo con Spiro Razis. “Yo soy la vaca lechera, yo soy la que amamanta cada hora y media o dos horas, y Spiro es el rey de los pañales”, contó, reflejando cómo ambos han enfrentado juntos las primeras semanas de maternidad y paternidad.

“Un amor infinito que no había conocido”

Tita explicó que incluso los momentos más pequeños del día a día se han vuelto significativos. “Uno de verdad se emociona con cada estiramiento de ella, cuando uno la está cambiando y se vuelve a hacer pipí, te tira el chorrito... Te da ternura, te conecta también con tu pareja, es como un amor infinito que no había conocido”, expresó.

Entre los recuerdos más emotivos de estos primeros días, la conductora destacó el cariño recibido tras el nacimiento de Cala. “Ella se llama Cala, que es una florcita que llegó a iluminar esta casa, pero la cantidad de gestos, de regalos, del equipo también, de ustedes que mandaron florcitas... La casa estaba llena de flores, de colores, y eso la verdad es que se agradece”, comentó.

“Eso fue como lo que más me emocionó: despertarme y ver la casa llena de flores, verla a ella, agradecer que está sanita. Lo máximo”, agregó.

Emeterio Ureta y su faceta de abuelo

La llegada de Cala también ha transformado a la familia de Tita Ureta. Sobre su padre, Emeterio Ureta, la conductora contó que ha vivido este proceso con entusiasmo y mucha ternura.

“Con un babero, está totalmente emocionado y está agradecido también, porque yo le dejo que la tome, que le converse, le mira las manitos. Lo que más le llama la atención es que ella nació con las uñitas largas, como si se hubiese hecho la manicure. Eso es lo que le mira todo el día: las manitos”, cerró.

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