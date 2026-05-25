"Nunca pensé que era tanto amor": Tita Ureta entrega detalles de sus primeros días como madre en "La Hora de Jugar"

25 may. 2026 - 16:30 hrs.

La conductora de Mega, Tita Ureta, se encuentra disfrutando de los días más importantes de su vida, pues hace poco se convirtió en madre por primera vez, fruto de su relación con su esposo, el deportista Spiro Razis.

En un contacto telefónico, que se realizó en "La Hora de Jugar", Tita relató cómo han sido estos días. "Estoy tan feliz, es un amor que uno no lo dimensiona. Uno no se cansa de mirarla, agradecida de que haya salido sanita. Todo pasa a segundo plano; lo más importante es estar llena de amor (...). Nunca pensé que era tanto amor en esta dimensión", confesó la animadora.

"Es como entrar en otro mundo desconocido y ahora admiro más que nunca a las mamás. Es algo indescriptible. Ahora, después de haberlo hecho, digo que lo volvería a hacer (ser mamá nuevamente)", agregó la conductora de Mega.

Tita Ureta también reconoció la labor que ha hecho su esposo, debido a que ella aún se encuentra en recuperación. "Tenemos los roles súper claros, él le cambia los pañales, él la baña y le saca los chanchitos. Él la viste e incluso le hace los looks", contó.

La razón del nombre de su hija

Tita confesó que le puso a su hija Cala por una emotiva anécdota que involucra a su madre.

"Las calas son estas flores blancas que son pura paz y luz, y en mi casa en el Arrayán, donde yo vivía de chiquita, mi mamá tenía unas calas y era la única que hizo que crecieran, que estuvieran bonitas, que el jardín estuviera vivo, y el día que mi mamá se fue de este mundo, nunca más hubo ninguna cala. Era la flor favorita de mi mamá", relató.

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