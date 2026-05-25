¿Cuándo se se abre la postulación al Subsidio DS1? Revisa las fechas y requisitos del beneficio

25 may. 2026 - 17:01 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció un nuevo proceso de postulación al Subsidio DS1 para Sectores Medios, beneficio destinado a familias que buscan comprar o construir una vivienda con apoyo estatal.

El aporte permite acceder a casas o departamentos nuevos y usados, y está dirigido a personas que no son propietarias, pero que pueden ahorrar y complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios.

Además, el monto del subsidio varía según el tramo del Registro Social de Hogares (RSH) al que pertenezca cada familia y, en algunos casos, puede llegar hasta las 750 UF, es decir, más de $30 millones.

¿Cuándo se abre la postulación al Subsidio DS1?

El Serviu Metropolitano informó que las postulaciones estarán abiertas entre el 16 y el 30 de junio de 2026 y se realizarán de manera 100% online a través del sitio web del Minvu.

Eso sí, uno de los requisitos más importantes es contar con el ahorro mínimo depositado en la cuenta para la vivienda hasta el próximo 29 de mayo.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre las condiciones para acceder al beneficio se encuentran:

Ser mayor de 18 años .

. Tener cédula de identidad vigente .

. Contar con una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad.

para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

(RSH). Tener el ahorro mínimo exigido según el tramo de postulación.

Cabe consignar que el subsidio contempla tres tramos de acceso. Por ejemplo, el Tramo 1 está dirigido a familias dentro del 60% más vulnerable del RSH; el Tramo 2 para el 80% más vulnerable; y el Tramo 3 para el 90%.

Quienes deseen postular deberán contar con ClaveÚnica para realizar el trámite en línea a través de la plataforma habilitada por el Minvu.

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