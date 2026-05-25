Fuerte sismo de 6.9 se percibe en la zona norte este lunes: El epicentro fue a 7 km al sureste de Calama

25 may. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, a las 17:52 horas, un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

En un principio, el organismo reveló que el movimiento telúrico fue de magnitud 6.7, sin embargo, a los pocos minutos elevó la cifra.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por la institución, el epicentro del temblor se ubicó a 20 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 114 kilómetros.

El movimiento telúrico también se registró en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Asimismo, a las 18:03 y a las 18:08 horas se registraron réplicas de magnitud 4.3 y 4.0 respectivamente.

¿Qué dijo Senapred?

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del sismo.

Sin embargo, reveló las cifras de intensidad (Mercalli) por las localidades afectadas:

Región de Arica y Parinacota

Cuya: V

Arica: IV

Región de Tarapacá

Alto Hospicio: V

Iquique: V

Región de Antofagasta

Antofagasta: VI

Tocopilla: VI

Región de Atacama

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

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