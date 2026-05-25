Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

25 may. 2026 - 03:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,3 se percibió en la madrugada de este lunes 25 de mayo en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 03:12 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 51 kilómetros al Noroeste de Quillagua, en la región de Antofagasta. La profundidad, en tanto, fue de 43 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

Todo sobre Temblor