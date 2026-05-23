"No le debemos un peso a nadie": Sindicato 3 de Chuquicamata anuncia negativa a devolver bonos en medio de crisis en Codelco

23 may. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la polémica por el falseo en las cifras de producción en Codelco, más de 6.000 trabajadores de la empresa estatal deberán devolver los bonos recibidos por el cumplimiento de metas. Sin embargo, el Sindicato 3 de Chuquicamata anunció su negativa señalando que "no le debemos un peso a nadie".

Sindicato de Chuquicamata se niega a devolver bonos

A través de un comunicado dirigido a sus socios, el sindicato salió al paso de la polémica descubierta por medio de una auditoría interna que significó el despido del gerente de Presupuesto y Control de Gestión, Cérsar Márquez, y la imposición de medidas disciplinarias contra otros siete ejecutivos.

"Debemos estar tranquilos", señala el documento del Sindicato 3 de Chuquicamata al explicar que al 15 de diciembre de 2025 la división ya había alcanzado su meta de producción con 243 mil toneladas de cobre.

"Nos llegaron mensualmente los registros, correos y bonos, íbamos siguiendo el avance hacia el cumplimiento de la meta, y lo logramos gracias al compromiso y esfuerzo de cada uno de los trabajadores de la división (...) No había ninguna necesidad de poner más en la mesa, fuimos la única división que cumplió", aseguraron.

Ante la polémica, el sindicato deslinda de toda responsabilidad a los trabajadores: "¿Alguien cree que el presidente ejecutivo Rubén Alvarado y su equipo de confianza ignoraban esta situación? No trabajadoras y trabajadores (...) aquí la responsabilidad la tienen las máximas autoridades de Codelco, no la tenemos los trabajadores ni los supervisores".

"Nuestra División Chuquicamata y en particular los trabajadores Rol A y Rol B, no tenemos responsabilidad alguna en esta situación", reiteraron respecto a las 26 mil toneladas "extra" que tienen a la cuprífera pública en medio de la polémica.

Por último, el sindicato defiende la legitimidad de los bonos recibidos, indicando que "los trabajadores no nos hemos embolsado ni un peso que no merecemos tener" y que como organización "vamos a ejecutar todas las acciones que van en línea de resguardarnos, y demostrar fuertemente que no le debemos un peso a nadie".

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