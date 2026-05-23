Don Salva: Así es el nuevo supermercado con descuentos de Cencosud que ya inauguró su primera sucursal en la RM

23 may. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

Cencosud dio por inaugurados sus nuevos supermercados con precios con descuentos, al abrir la primera sucursal de Don Salva en la Región Metropolitana. Bajo el eslogan de "acá sí alcanza", el holding del retail busca "incorporar un formato que responde a nuevas necesidades de los consumidores".

El nuevo supermercado con descuentos de Cencosud

Según reportó La Tercera, la empresa de la familia Paulmann señaló en un comunicado que "Don Salva opera bajo un modelo simple y altamente eficiente, que permite ofrecer los mejores precios sin necesidad de compras en grandes volúmenes".

"Las dinámicas de consumo están evolucionando rápidamente y en Cencosud buscamos estar atentos a las nuevas necesidades de nuestros clientes", señaló Cristián Siegmund, gerente general de la División Supermercados de Cencosud Chile.

Estos nuevos supermercados, que prometen ofrecer precios con descuentos permanentemente, se suman a las marcas ya consolidadas como Jumbo, Santa Isabel y SPID.

Primera sucursal de Don Salva en la RM

Ayer viernes 22 de mayo, Cencosud abrió las puertas de la primera sucursal de Don Salva en la Región Metropolitana, un local ubicado en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago.

El formato de Don Salva contempla locales de unos 180 m² de superficie, los que ofrecerán productos de abarrotes, panadería, botillería, perecibles, perfumería, otros productos esenciales y marcas propias de Cencosud.

Tras la inauguración de esta primera sucursal, la apuesta de Cencosud es poder llegar a las principales comunas de la Región Metropolitana en el plazo de un año.

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