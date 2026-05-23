Donald Trump dice que Irán "está cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo
- Por Cristian Reyes | AFP
¿Qué pasó?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado en una entrevista a la CBS que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
Sin embargo, también advirtió de que Irán se enfrenta a "un golpe tan duro" como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.
Mientras tanto, Irán declaró el sábado que estaba ultimando un "acuerdo marco" de 14 puntos para pactar con Estados Unidos, aunque señaló que aún persisten importantes discrepancias.
El presidente estadounidense adoptó un tono menos optimista en otra entrevista concedida el sábado por la mañana al sitio web de noticias Axios, afirmando que existía una probabilidad de "un sólido 50/50" de que se alcanzara un acuerdo.
Ambos medios informaron también que el presidente estadounidense tenía previsto conversar telefónicamente con líderes de los países del Golfo más tarde.
Durante una visita a India, el secretario de Estado, Marco Rubio, comentó que "podría haber noticias un poco más tarde hoy", pero añadió: "o tal vez no".
Según Axios, se prevé que Trump se reúna este sábado con el vicepresidente JD Vance, así como con los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.
Leer más de
Notas relacionadas
- Trump no irá al matrimonio de su hijo por tensión en medio oriente: "Circunstancias relacionadas con el Gobierno me lo impiden"
- Más de 50 videos y archivos: Estados Unidos desclasifica nuevos documentos secretos sobre OVNIS
- "Estaba ardiendo de rabia": Revelan fuerte discusión a gritos entre Trump y Netanyahu por guerra en Irán