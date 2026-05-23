EEUU realiza en Venezuela simulacro de evacuación en su embajada ante "posibles emergencias médicas o contingencias catastróficas"

23 may. 2026 - 11:55 hrs.

¿Que pasó?

Durante la mañana de este sábado, las autoridades venezolanas autorizaron a la Embajada de Estados Unidos en Caracas a realizar un simulacro de evacuación ante "posibles emergencias médicas o contingencias catastróficas", ejercicio que contempla el sobrevuelo controlado de dos aeronaves sobre la capital venezolana.

Fernando Tineo, corresponsal de Meganoticias en ese país, entregó detalles del operativo y explicó que el simulacro permitiría la eventual evacuación de funcionarios diplomáticos mediante aeronaves tipo MV-22 Osprey.

Según lo informado, el simulacro se desarrollará durante dos jornadas, contemplando operaciones este sábado 23 y domingo 24 de mayo. "Es un simulacro de extracción de funcionarios de la embajada por si llegara a pasar algo en la capital de Venezuela. En la embajada no hay helipuerto, pero sí un gran estacionamiento... Todo esto ha generado muchísima especulación", dijo Tineo.

El periodista descartó, como una opinión personal, que el ejercicio tuviera relación con las tensiones que mantiene Estados Unidos con Cuba y aseguró que el ensayo responde a protocolos de seguridad ante eventuales situaciones internas que pudieran afectar al personal de la embajada.

"En Venezuela hay un rollo político interno bastante fuerte.. Hay sectores del régimen chavista aún muy fuertes", explicó.

Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente el origen de las aeronaves utilizadas en el simulacro, aunque surgieron versiones que apuntan a una base en Puerto Rico o a unidades desplegadas en el mar Caribe frente a la costa venezolana.