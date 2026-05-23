Día de los Patrimonios 2026: visita la Embajada Argentina en Santiago
- Por Meganoticias
Una oportunidad única para conocer uno de los espacios diplomáticos más emblemáticos de la capital chilena y disfrutar en familia de esta experiencia patrimonial e internacional.
¿Alguna vez imaginaste recorrer la Residencia de la Embajada Argentina en Santiago? En el Día de los Patrimonios 2026, la Embajada Argentina abre sus puertas para una experiencia patrimonial e inolvidable que une la historia y la arquitectura de dos naciones hermanas.
La Residencia Argentina es uno de los espacios diplomáticos más destacados de Santiago, un palacio que refleja los lazos históricos y culturales entre Argentina y Chile. Durante esta jornada, el público podrá recorrer sus espacios y conocer de cerca este símbolo de la relación bilateral entre ambos países.
El recorrido es una invitación a conectar con el patrimonio arquitectónico y diplomático de Santiago, conocer de cerca uno de los palacios más singulares de la ciudad y vivir una jornada patrimonial única en el marco de las celebraciones del Día de los Patrimonios 2026.
Detalles de la actividad
- Fecha: sábado 30 de mayo de 2026
- Horario: 10:00 a 16:30 horas
- Lugar: Residencia Argentina, Santiago
- Dirección: Av. Vicuña Mackenna 45, Santiago
- Modalidad: Presencial, Región Metropolitana
- Inscripción: Vía formulario en https://forms.gle/L2aZeXQvrhfGHLeP6
- Audiencia: Público general
- Contacto: +56 9 7614 8885 · sfk@mrecic.gov.ar
Sitio web: https://ehile.cancilleria.gob.ar/
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