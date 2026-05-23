Día de los Patrimonios 2026: visita la Embajada Argentina en Santiago

23 may. 2026 - 12:42 hrs.

Una oportunidad única para conocer uno de los espacios diplomáticos más emblemáticos de la capital chilena y disfrutar en familia de esta experiencia patrimonial e internacional.

¿Alguna vez imaginaste recorrer la Residencia de la Embajada Argentina en Santiago? En el Día de los Patrimonios 2026, la Embajada Argentina abre sus puertas para una experiencia patrimonial e inolvidable que une la historia y la arquitectura de dos naciones hermanas.

La Residencia Argentina es uno de los espacios diplomáticos más destacados de Santiago, un palacio que refleja los lazos históricos y culturales entre Argentina y Chile. Durante esta jornada, el público podrá recorrer sus espacios y conocer de cerca este símbolo de la relación bilateral entre ambos países.

El recorrido es una invitación a conectar con el patrimonio arquitectónico y diplomático de Santiago, conocer de cerca uno de los palacios más singulares de la ciudad y vivir una jornada patrimonial única en el marco de las celebraciones del Día de los Patrimonios 2026.

Detalles de la actividad

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 10:00 a 16:30 horas

Lugar: Residencia Argentina, Santiago

Dirección: Av. Vicuña Mackenna 45, Santiago

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Inscripción: Vía formulario en https://forms.gle/L2aZeXQvrhfGHLeP6

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 7614 8885 · sfk@mrecic.gov.ar



Sitio web: https://ehile.cancilleria.gob.ar/



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