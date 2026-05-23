Mujer de 65 años fue asesinada tras ser atacada por "sujetos vestidos de negro, encapuchados y premunidos de armas blanca"

23 may. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 65 años murió tras ser atacada por “sujetos vestidos de negro, encapuchados y premunidos de armas blancas” en Coronel, región del Biobío.

Según informó la Fiscalía de esa zona del país, la víctima perdió la vida a manos “de desconocidos que entraron durante la noche a su casa en el sector Maule”.

Además, se reportó que “su pareja, un hombre de 72 años, sufrió heridas graves. Una de las hipótesis del ataque es el robo. El ECOH de la Fiscalía y la BH de la PDI investigan”.

Fiscal dio versión de los hechos

José Ortiz, fiscal de Coronel, dio la vocería oficial del hecho.

“El día de hoy, a las 01:00 horas, aproximadamente, se recibió denuncia de robo con homicidio, aparentemente, en el sector de Los Encinos de Coronel”, dijo para comenzar.

Añadió que “se habla de que llegó un número indeterminado de sujetos vestidos de negro, encapuchados y premunidos de armas blanca”.

Para cerrar, manifestó que “procedieron a atacar al cuidador del recinto y luego a su pareja, quien resultó fallecida. El cuidador resultó herido con armas blancas, pero fuera de riesgo vital”.