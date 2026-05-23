Estas son las razones por las que hay un megacorte de agua que afecta a 8 comunas de la RM: Se extenderá hasta el domingo
¿Qué pasó?
Desde el viernes 22 de mayo comenzó un corte programado de agua potable en ocho comunas de la Región Metropolitana, con una extensión de 36 horas.
La suspensión del servicio comenzó a eso de las 20:00 horas del viernes 22 de mayo, mientras que el horario estimado para la reposición del suministro será a las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.
¿Por qué hay un megacorte de agua en la Región Metropolitana?
De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esta medida obedece a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.Ir a la siguiente nota
¿A qué comunas afecta el megacorte de agua?
Las comunas afectadas son la totalidad de La Cisterna y sectores acotados de El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.
Revisa los perímetros afectados por el corte de agua
La Cisterna
Aguas Andinas
El Bosque
Aguas Andinas
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
Puntos de abastecimiento
Según la realidad de cada familia, se recomendó juntar agua para actividades domésticas básicas. Si vives en edificio, recuerda que normalmente existen estanques propios que permiten mejorar la autonomía frente a posibles cortes.
En caso de que necesites abastecerte de agua, acude a alguno de los siguientes lugares:
La Cisterna
El Bosque
La Florida
La Granja
La Pintana
San Bernardo
San Miguel
San Ramón
Aguas Andinas
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