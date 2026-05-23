Estas son las razones por las que hay un megacorte de agua que afecta a 8 comunas de la RM: Se extenderá hasta el domingo

23 may. 2026 - 08:11 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el viernes 22 de mayo comenzó un corte programado de agua potable en ocho comunas de la Región Metropolitana, con una extensión de 36 horas.

La suspensión del servicio comenzó a eso de las 20:00 horas del viernes 22 de mayo, mientras que el horario estimado para la reposición del suministro será a las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.

¿Por qué hay un megacorte de agua en la Región Metropolitana?

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esta medida obedece a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.

¿A qué comunas afecta el megacorte de agua?

Las comunas afectadas son la totalidad de La Cisterna y sectores acotados de El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.

Revisa los perímetros afectados por el corte de agua

La Cisterna

Aguas Andinas

El Bosque

Aguas Andinas

La Florida

Aguas Andinas

La Granja

Aguas Andinas

La Pintana

Aguas Andinas

San Bernardo

Aguas Andinas

San Miguel

Aguas Andinas

San Ramón

Aton

Puntos de abastecimiento

Según la realidad de cada familia, se recomendó juntar agua para actividades domésticas básicas. Si vives en edificio, recuerda que normalmente existen estanques propios que permiten mejorar la autonomía frente a posibles cortes.

En caso de que necesites abastecerte de agua, acude a alguno de los siguientes lugares:

La Cisterna

Aguas Andinas

El Bosque

Aguas Andinas

La Florida

Aguas Andinas

La Granja

Aguas Andinas

La Pintana

Aguas Andinas

Aguas Andinas

Aguas Andinas

San Ramón

Aguas Andinas

Todo sobre corte de agua