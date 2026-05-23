Intensa niebla matinal cubrió a la Región Metropolitana esta mañana: Se pronostican bajas temperaturas

23 may. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 23 de mayo, la Región Metropolitana amaneció cubierta por una densa niebla y bajas temperaturas que bordearon los 4 °C.

La niebla redujo la visibilidad en distintos sectores de Santiago, dificultando el tránsito vehicular.

Fenómeno también en regiones

Sin embargo, el fenómeno no solo afectó a la Región Metropolitana. La comunidad de Megatiempo envió registros a Meganoticias Siempre Juntos reportando condiciones similares en Curicó, Rancagua, Valparaíso, Valdivia y Ancud.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, señaló que "esperamos una máxima de 11 grados hoy, va a estar bien heladito", y advirtió que las bajas temperaturas se mantendrán durante la semana.

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