Intensa niebla matinal cubrió a la Región Metropolitana esta mañana: Se pronostican bajas temperaturas
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado 23 de mayo, la Región Metropolitana amaneció cubierta por una densa niebla y bajas temperaturas que bordearon los 4 °C.
La niebla redujo la visibilidad en distintos sectores de Santiago, dificultando el tránsito vehicular.
Fenómeno también en regiones
Sin embargo, el fenómeno no solo afectó a la Región Metropolitana. La comunidad de Megatiempo envió registros a Meganoticias Siempre Juntos reportando condiciones similares en Curicó, Rancagua, Valparaíso, Valdivia y Ancud.
La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, señaló que "esperamos una máxima de 11 grados hoy, va a estar bien heladito", y advirtió que las bajas temperaturas se mantendrán durante la semana.
Leer más de
Notas relacionadas
- Meteorología emite alerta por "corriente en chorro" que dejará vientos de hasta 90 km/h: Revisa las zonas afectadas
- "Altas presiones": Dirección Meteorológica emite aviso de heladas para zonas de dos regiones del país
- Intensidad de hasta 100 km/h: Emiten avisos de vientos en tres regiones por "jet de bajo nivel" y "predominio de alta presión"