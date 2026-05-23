Trump no irá al matrimonio de su hijo por tensión en medio oriente: "Circunstancias relacionadas con el Gobierno me lo impiden"

23 may. 2026 - 04:37 hrs.

A través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no podrá estar presente en el matrimonio de su hijo Donald Trump Jr., quien contraerá nupcias este sábado con la modelo Bettina Anderson.

Sin embargo, el mandatario estadounidense sorprendió al revelar los motivos de su ausencia en la boda de Donald Jr., ya que esta suele ser una instancia única, especialmente para un padre.

¿Qué dijo Donald Trump?

"Aunque deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América me lo impiden", compartió en la publicación.

"Considero importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca durante este importante período. ¡Felicitaciones a Don y Bettina!", concluyó.

Sin embargo, según ha dado a conocer el medio CBS News, existiría una posible ofensiva que estaría preparando el gobierno de los Estados Unidos, ya que varios miembros del ejército y de inteligencia habrían cancelado sus planes de fin de semana.

Lo anterior, debido a que la tensión en Oriente Medio ha aumentado en los últimos días, ya que las negociaciones en pos de un alto al fuego y reabrir el estrecho de Ormuz, no han llegado a buen puerto.

Desde Suecia, el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó que existe un plan B en caso de que no se llegue a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz, pese a los "ligeros avances" que ha habido.

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