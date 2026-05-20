Adulta mayor muere tras pelear con trabajadores al reclamar pedido: "No deberías entrar a una cafetería y salir sin vida"

20 may. 2026 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 75 años murió luego de protagonizar un altercado con trabajadores de una cafetería de la cadena Tim Hortons en Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, episodio que quedó registrado por cámaras de seguridad y que generó controversia luego de que se difundiera un video parcial del incidente.

La discusión de la adulta mayor

Se trata de Anita Grayson, quien el pasado 13 de mayo acudió al local para reclamar por un error en un pedido para llevar. Según antecedentes entregados por la policía, la situación se fue intensificando después de que una trabajadora de 20 años le pidiera abandonar el recinto.

De acuerdo con las autoridades, Grayson reaccionó empujando a dos empleadas del local. Además, habría golpeado a una de ellas en el rostro y arrancado un mechón de cabello durante el enfrentamiento.

El video del incidente en Tim Hortons

Las imágenes de vigilancia registraron parte de la confrontación al interior de la cafetería. En medio del altercado, una trabajadora agitó los brazos contra la mujer y terminó derribándola. Pese a eso, Grayson volvió a ponerse de pie y el gerente del establecimiento le entregó un vaso de agua para intentar calmarla.

Un fragmento del registro, donde solo se veía el momento en que la mujer era empujada, fue compartido en redes sociales por su hija, Tawnda. La difusión del video provocó cuestionamientos contra los trabajadores del local e incluso peticiones para que fueran arrestados.

Sin embargo, posteriormente la policía dio a conocer la grabación completa del incidente y sostuvo que buscaban entregar un contexto más amplio de lo ocurrido. Desde el Departamento de Policía de Fort Wayne señalaron que esperaban que el registro íntegro pudiera “aliviar la inquietud que muchos sintieron tras ver el vídeo”.

Además, un portavoz hizo un llamado a “permitir que el proceso de revisión continúe basándose en el conjunto completo de pruebas, no en videoclips incompletos o inexactos”.

¿Qué dijo la hija de la mujer de 75 años?

De acuerdo con la policía, cuando los agentes llegaron al lugar cerca de diez minutos después del altercado, Anita Grayson no respondía. Tras recibir atención médica, fue declarada muerta a raíz de un ataque cardíaco.

La hija de la mujer cuestionó la respuesta policial y aseguró no compartir la versión de los hechos. “Mi madre fue víctima de una injusticia terrible”, afirmó Tawnda a 21Alive. “Perdí a la matriarca de mi familia”, agregó.

La mujer relató además que recibió de forma anónima un video de vigilancia del incidente y que eso le permitió conocer parte de lo ocurrido. “Le clamé a Dios, necesitamos verlo. Tengo que verlo, por favor, muéstramelo, porque necesito saber al menos cómo y por qué”, sostuvo.

Tawnda también aseguró sentirse confundida por la muerte de su madre y apuntó contra los trabajadores de la cafetería. “No deberías entrar en una cafetería a tomar un café y un donut y salir sin vida”, expresó. “Eso es diabólico”.

La hija de Grayson indicó además que su madre padecía insuficiencia cardíaca congestiva, aunque insistió en que no acepta la versión entregada por las autoridades. “Es una señora mayor. No tratamos así a nuestros ancianos. Tenemos cuidado con ellos. Nos aseguramos de que estén bien. No nos abalanzamos sobre ellos ni los atacamos. Ni los asustamos de muerte”, afirmó.

En un comunicado enviado al Daily Mail, un portavoz de Tim Hortons indicó: “Nos entristeció profundamente enterarnos de este incidente y enviamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de Anita Grayson”. Además, sostuvo que “la salud y la seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo son nuestra máxima prioridad, y el franquiciado local ha estado cooperando plenamente con la policía local”.

Por ahora, la oficina forense del condado de Allen no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre la causa y forma de la muerte, aunque hallazgos preliminares señalan que no hubo “lesiones significativas que contribuyeran” al ataque cardíaco.