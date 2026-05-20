Ministra Ximena Lincolao no asiste a citación clave en el Congreso

20 may. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el exsubsecretario Rafael Araos no se presentaron este miércoles a la sesión especial de la Comisión de Ciencias de la Cámara, donde habían sido citados para abordar el momento que atraviesa la cartera.

La instancia buscaba aclarar controversias por recortes presupuestarios, despidos masivos, diferencias entre autoridades y las sociedades no declaradas que complican a la secretaria de Estado. La sesión terminó sin la presencia de ninguno de los dos protagonistas.

Un viaje a EE.UU. y una notificación fallida

Según pudo conocer Radio Bío Bío, la ausencia de la ministra se debe a que se encuentra haciendo uso de un permiso administrativo este miércoles y viernes para un viaje a Estados Unidos, planificado con anterioridad para reunirse con su familia. Su inasistencia fue comunicada mediante correo electrónico. En el caso del exsubsecretario Rafael Araos, no habría sido posible ubicarlo para concretar la notificación formal de la citación. La sesión era observada con atención, ya que buscaba despejar contradicciones tras la salida de Araos, que abrió una crisis política creciente.

"Las respuestas siguen pendientes"

Aunque los citados no llegaron, sí estuvieron presentes representantes de la ANEF, quienes expusieron la preocupación de los funcionarios del ministerio. La diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la comisión y una de las promotoras de la citación, cuestionó la ausencia de Lincolao.

“La ministra Lincolao fue citada a una sesión especial para responder por recortes presupuestarios, la situación de los funcionarios y las controversias tras la salida del exsubsecretario Rafael Araos. No asistió (...) Las respuestas siguen pendientes”, afirmó.