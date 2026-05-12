Lincolao aclara polémicas: Asegura que Rafael Araos no se fue por la "puerta ancha" y afirma que no participa de sociedades

12 may. 2026 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se refirió este martes a la polémica generada tras la renuncia del subsecretario Rafael Araos, ocurrida el lunes en medio de versiones sobre tensiones internas y una supuesta lista de funcionarios que debían ser desvinculados del Ministerio.

En conversación con Radio Infinita, la secretaria de Estado desmintió esa versión y defendió la decisión tomada en su cartera.

"Nunca existió una lista"

La ministra fue directa al desmentir la información que había circulado en distintos medios. Según esas versiones, Araos se habría negado a firmar los despidos de cerca de 40 personas, equivalentes a un 30% de la dotación del Ministerio, lo que habría desencadenado su salida.

"Eso fue bastante sorpresivo para mí, escuchar que había una lista de 40 personas, pero eso es lo que es: un rumor. Nunca existió una lista, nunca existió un 30% o lo que se dice. Eso es totalmente falso", afirmó.

La ministra explicó que lo que sí ocurrió fue un choque de estilos de trabajo con Araos: "Son dos estilos diferentes de trabajo. Rafael Araos viene de la academia y yo vengo del mundo de la investigación, de la innovación, de la tecnología. Fue una decisión mutua y le deseo lo mejor", señaló.

Tres renuncias

Otro punto que aclaró la ministra fue el número real de personas que dejaron el Ministerio junto a Araos. Junto a él, concretaron su salida la jefa de gabinete, Camila Skewes, y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle, personas que había traído el propio subsecretario al asumir el cargo.

Lincolao también apuntó directamente al exsubsecretario por haber hablado con la prensa: "Generalmente cuando uno se va de un trabajo, se va por la puerta ancha. Lamentablemente no fue así. Esa fue una decisión que tomó el subsecretario de hablar con los medios y decir cosas que a él le parecen de una manera, pero que son de otra".

La "sociedad no declarada" que era una junta de vecinos

La ministra también debió salir al paso de otra polémica que había surgido en paralelo: una nota del medio Fast Check que señalaba que Lincolao tenía participación en sociedades no declaradas en su patrimonio.

La secretaria de Estado lo desmintió con detalle y apuntó al trabajo periodístico de ese medio. Explicó que una de las supuestas sociedades se llama Potomac Overlook y que en realidad es la junta de vecinos del barrio donde reside en Estados Unidos. "Eso no es una empresa, no es una sociedad. Es una junta de vecinos", afirmó.

Lincolao precisó que incluso consultó a otros ministros si ellos habían declarado sus juntas de vecinos en el patrimonio, y la respuesta fue negativa. "Fast Check tergiversó eso y escribió una nota que dice que yo les dije a otros ministros que ellos no habían puesto esa empresa. Eso no es verdad y yo encuentro que es muy irresponsable de este periodista", cuestionó.

Respecto a la segunda sociedad mencionada, la ministra indicó que fue cerrada el 31 de diciembre de 2023 y está cancelada.

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