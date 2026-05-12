Lionel Messi invierte millones en Barcelona: Compró histórico complejo cerrado por más de 30 años

12 may. 2026 - 18:03 hrs.

Mientras se prepara para disputar su sexto Mundial con la selección argentina, Lionel Messi continúa expandiendo su presencia en el mundo de los negocios. El actual jugador de Inter Miami concretó una millonaria operación inmobiliaria en Barcelona.

A través de su sociedad Edificio Rostower, el futbolista adquirió las antiguas galerías Via Wagner, un complejo comercial de 4.000 metros cuadrados ubicado en el exclusivo sector de Turó Park, según informó Marca.

Compró un edificio cerrado desde 1993

El inmueble permanecía cerrado desde 1993 debido a disputas entre sus antiguos propietarios. Tras más de tres décadas de abandono, Messi decidió apostar por su recuperación: pagó 11,5 millones de euros para quedarse con el edificio y ya proyecta una remodelación integral.

La operación no pasó desapercibida en el mundo empresarial. El plan contempla renovar completamente el recinto y destinarlo al arriendo, apuntando a operadores de alto nivel.

Gracias a su ubicación estratégica y valor patrimonial, el complejo se perfila como un espacio atractivo para bancos, fondos de inversión y grandes compañías que buscan instalarse en la ciudad.

Los negocios del astro argentino

Esta inversión refuerza el vínculo de Messi con Barcelona, lugar donde vivió más de 20 años y construyó gran parte de su historia en el fútbol mundial.

No es la primera vez que el capitán argentino apuesta por negocios en la zona: recientemente adquirió el club UE Cornellà.

El portafolio del jugador continúa diversificándose con éxito, incluyendo proyectos como la cadena MiM Hotels, gestionada por Meliá Hotels International, y los restaurantes Hincha, liderados por el reconocido chef Nandu Jubany.