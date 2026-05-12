La Scaloneta llegó al Mundial 2026 con ocho bajas respecto a Qatar 2022

12 may. 2026 - 09:55 hrs.

Tres años y medio. Eso es lo que pasó desde aquel 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail, cuando Gonzalo Montiel pateó el penal que le dio a la Argentina su tercera estrella. Desde ese instante glorioso en Qatar hasta el debut en Kansas City del próximo 16 de junio, el mundo dio muchas vueltas. Y el plantel de la Scaloneta, también.

Lionel Scaloni tiene entre manos el desafío más exigente de su ciclo: defender la corona con una selección que mantiene su columna vertebral, pero que ya no es exactamente la misma. Algunos héroes de Qatar dijeron adiós, otros simplemente quedaron fuera del radar, y una generación de pibes hambrientos llama a la puerta con fuerza. El recambio generacional no es una amenaza: es una oportunidad.

Los que se van

El paso del tiempo es implacable, y el fútbol no perdona. Franco Armani (39 años), el arquero suplente de Qatar que vivió la final desde el banco con el alma en la garganta, casi con certeza no estará en la lista definitiva. Tampoco Germán Pezzella, el defensor de cuero duro que tantas veces tapó agujeros. Guido Rodríguez, pieza clave del mediocampo en 2022, también pierde terreno.

Pero los nombres que más duelen son otros. Alejandro "Papu" Gómez (38 años), autor del gol ante Polonia que metió a la Argentina en octavos, juega ahora en el Pádova italiano y parece haber llegado al final de su ciclo albiceleste. Ángel Correa sigue en Tigres de México, lejos del radar de Scaloni. Paulo Dybala, eterno talento en deuda con una Copa del Mundo, tampoco parece estar en los planes. Y Juan Foyth, el lateral que sorprendió a todos en Qatar, quedó a mitad de camino por una lesión que lo sacó de la consideración.

El capítulo más emotivo lo escribe, claro, Ángel Di María. El Fideo cerró su ciclo con la Selección de la mejor manera posible: ganando la Copa América 2024 y abrazando la gloria una última vez. Anunció su retiro del combinado nacional con una sonrisa de oreja a oreja y la medalla de campeón al cuello. Nadie puede pedirle más.

Los que llegan

Y acá viene la parte emocionante. Scaloni tiene un semillero de lujo para renovar aire en el plantel. El arquero Walter Benítez, sólido en Crystal Palace, es uno de los candidatos para cubrir el lugar que deja Armani. En defensa asoman nombres como Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Bournemouth) y Facundo Medina.

Pero la verdadera revolución viene por el lado ofensivo y de mediocampo. Franco Mastantuono, la joya del Real Madrid; Valentín Barco desde Francia; Máximo Perrone en el Como; Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid; Nicolás Paz; Gianluca Prestianni desde Benfica y Santiago Castro en Bologna. Son pibes que ya probaron que pueden con la camiseta pesada de la Albiceleste y que Scaloni tiene muy en cuenta. Una camada que no tiene miedo a nada.

Los inamovibles: la columna que no se toca

En medio de tanto movimiento, hay un núcleo que sigue siendo sagrado. El "Dibu" Martínez en el arco. Atrás, la dupla Romero-Otamendi, con Molina y Tagliafico en los laterales. En el medio, De Paul, Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, el cuarteto que le da identidad y carácter al equipo. Y arriba, el tridente que hace temblar a cualquier rival: Messi, Lautaro y Julián Álvarez, con Thiago Almada sumado al grupo de los seguros.

La lista definitiva de los 26 convocados deberá quedar lista entre el 1° y el 4 de junio. Antes del debut mundialista, la Selección afina la maquinaria con dos amistosos en suelo estadounidense: el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

El Mundial 2026 en contexto

La Copa del Mundo 2026 arranca el 11 de junio y se extiende hasta el 19 de julio, con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York/New Jersey. Es el primer Mundial en la historia con 48 selecciones, disputado en 16 estadios repartidos entre tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina debuta el martes 16 de junio a las 21:00 horas de Chile ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego enfrenta a Austria el lunes 22 de junio y cierra la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Jordania, ambos partidos en el AT&T Stadium de Dallas-Arlington. La Scaloneta llega como vigente campeona del mundo con la presión —y el orgullo— de intentar algo que ningún equipo ha logrado desde Brasil en 1958 y 1962: ganar dos Mundiales consecutivos.

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