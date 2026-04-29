El "efecto Mundial": Las ventas anticipadas disparan las utilidades de los gigantes deportivos

29 abr. 2026 - 10:27 hrs.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México comenzará el 11 de junio y hay marcas que ya han empezado a obtener ganancias. Esto se debe principalmente al auge de las ventas de artículos relacionados con el fútbol.

Una de ellas es Adidas, que registró un fuerte aumento en sus ganancias trimestrales. La utilidad neta del gigante alemán aumentó un 11%, alcanzando los 484 millones de euros en los primeros tres meses del año, informó DF.

La venta de productos como indumentaria y balones mejoró el rendimiento, superando de esta manera las expectativas de los analistas.

¿Qué dijo el CEO de Adidas?

Bjorn Gulden, CEO de la famosa marca, señaló que "a pesar de los numerosos problemas de suministro y transporte, tenemos la mayor parte del producto en los mercados y esperamos un evento fantástico que será muy beneficioso para nosotros".

El impacto económico global del Mundial 2026

La relevancia de estas ventas anticipadas no debe subestimarse. Se estima que el Mundial de 2026 generará un impacto económico global superior a los US$ 80.000 millones. De este total, el sector del retail y la mercancía oficial (merchandising) representa una de las porciones más lucrativas.

Los analistas señalan tres pilares que están sosteniendo este auge temprano:

Nuevos mercados: Al ser un torneo organizado por EE. UU., México y Canadá, el mercado norteamericano —el más grande del mundo en gasto per cápita en deportes— está respondiendo con una demanda sin precedentes de indumentaria y accesorios.

E-commerce y media retail: La integración de la compra directa desde redes sociales y plataformas digitales ha facilitado que los fanáticos adquieran sus camisetas y balones de forma inmediata tras los anuncios de las selecciones.

Coleccionismo: Existe un auge en la venta de artículos de "edición limitada" que los consumidores adquieren como inversión o por puro fanatismo anticipado.

Un alivio para el sector financiero

Para los inversionistas, estos resultados son un soplo de aire fresco. En un entorno económico marcado por la inflación y el consumo cauteloso en otras categorías, el "gasto pasional" que genera el fútbol demuestra ser resiliente.

Las utilidades de Adidas en este primer trimestre actúan como un indicador temprano de que el ciclo deportivo de 2026 podría ser el más rentable de la historia, con proyecciones de ingresos para la FIFA que superan los US$ 10.900 millones.

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