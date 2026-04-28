Neme arremete contra Francisco Kaminski tras detención en operativo de la PDI: "No puedes caer siempre con El Padrino"

28 abr. 2026 - 10:12 hrs.

La mañana de este martes, el mundo de la farándula y la actualidad nacional se vio sacudido por la detención de Francisco Kaminski en la comuna de Las Condes. El operativo, vinculado a una investigación por presunto lavado de activos en una automotora, generó una reacción inmediata y sin filtros por parte de José Antonio Neme en "Mucho Gusto".

La reacción de José Antonio Neme

Neme no ocultó su incredulidad ante los nexos que el cuestionado locutor radial habría establecido en el último tiempo. Con un tono crítico, el animador puso en duda la "suerte" del comunicador frente a la justicia.

"¿En qué minuto empiezas a tomar malas decisiones en tu vida? Puede pasarte una vez, dos veces, tres veces... pero de ahí para arriba, usted saque sus propias conclusiones", lanzó.

El periodista enumeró los antecedentes que pesan sobre la figura de Kaminski, mencionando desde giro doloso de cheques hasta su aparición en registros relacionados con figuras delictivas de alta peligrosidad: "Estar en una libreta como acreedor de un señor que lo mataron y ahora haber comprado un auto en un lugar donde se lavaba dinero... Kaminski, ¿cuál es tu ruta por la vida?", cuestionó.

El contraste entre lo personal y lo comercial

Uno de los puntos más comentados fue la comparación que hizo Neme acerca de la vida privada de Kaminski versus su historial comercial.

El conductor señaló que, si bien ha tomado "buenas decisiones" al rodearse de ciertas mujeres que tuvo como pareja, el panorama en los negocios es totalmente diferente.

"Tú no puedes caer siempre con el Padrino. Esto se ha transformado en un patrón de conducta", sentenció el presentador del matinal, descartando cualquier explicación superficial sobre la detención.

"No se lo llevaron porque se estaba fumando un pito (de marihuana). Aquí hay una historia compleja y, si no va a contar la realidad, mejor que no hable", añadió.

Todo sobre José Antonio Neme