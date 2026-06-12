"No merece ser juzgada": Cristian Arriagada responde a las críticas y defiende su relación con Kika Silva

12 jun. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

Tras semanas en el ojo de la tormenta mediática, el médico cirujano Cristián Arriagada decidió alzar la voz para enfrentar las múltiples especulaciones que rondan su vida privada. A través de una sentida declaración pública compartida en sus redes sociales, el viudo de la periodista Javiera Suárez abordó tanto los cuestionamientos a su entorno familiar como los duros juicios que ha recibido su actual pareja, la modelo e influencer Kika Silva.

Sin entrar a desmentir o confirmar de forma directa los trascendidos que apuntan a roces con su exsuegra por la cercanía con su hijo Pedro, o el fin de su anterior relación con la ex Miss Chile Daniela Nicolás, el profesional optó por marcar un límite: "No voy a responder acusaciones, comentarios ni especulaciones. No porque no tenga cómo hacerlo, sino porque sólo genera más dolor y más daño para quienes están involucrados", sentenció de entrada en la historia posteada en su Instagram.

El bienestar de hijo como prioridad

El centro de la defensa del médico se concentró en destacar su rol como padre y asegurar que el cuidado del menor guía cada una de sus decisiones, independientemente de la exposición o el costo que esto le signifique de cara a la opinión pública. En ese sentido, Arriagada enfatizó que sus valores se mantienen intactos frente a la supuesta crisis familiar.

“Todas las decisiones importantes que he tomado durante estos años han tenido como centro a Pedro y su bienestar. Muchas veces eso ha significado asumir costos personales, emocionales e incluso públicos, y seguiré haciéndolo porque no existe para mí una responsabilidad más importante que esa”, remarcó el cirujano en la publicación, dejando en claro que el respeto hacia quienes forman parte de su historia no depende de las circunstancias complejas.

Un romance honesto y lejos del juicio público

En la parte final de su descargo, Arriagada dio el paso más esperado al oficializar de manera abierta su relación con Kika Silva, pidiendo empatía a la audiencia y exigiendo detener la ola de críticas destructivas surgidas desde que suena su romance. El médico apeló a la honestidad con la que busca rehacer su vida afectiva en esta nueva etapa.

"Hoy estamos construyendo una relación con la Kika, una mujer a la que respeto profundamente y que no merece ser juzgada ni convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir", manifestó con firmeza. El profesional concluyó su mensaje señalando que la felicidad merece ser vivida con transparencia, pero manteniendo siempre el resguardo por la dignidad de todas las personas involucradas.

Revisa el comunicado completo a continuación: