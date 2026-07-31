Bono Pad Manga Gástrica: ¿Cuánto paga el usuario?

31 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Quienes busquen someterse a una cirugía bariátrica por manga gástrica, pueden hacerlo a través de un bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), disponible a través de Fonasa.

Consiste en una intervención que reduce el tamaño del estómago, a través de un procedimiento que remueve un porcentaje determinado del estómago para dejar un largo estómago tubular.

Esta operación va dirigida a personas de entre 18 y 65 años, que tengan sobrepeso o problemas de salud graves provocados por el exceso de peso.

¿Cuánto paga el usuario por el Bono PAD para una manga gástrica?

La intervención quirúrgica tiene un valor total de $4.667.700. Para acceder al bono PAD, el usuario debe hacer un copago por $2.333.850. La prestación está registrada en Fonasa con el código 2501059.

Si no cuentas con el dinero para pagar el copago, Fonasa ofrece un préstamo que cubre el 85% del valor sin intereses, es decir, $1.983.770.

¿Qué incluye este bono PAD?

Este paquete incluye días cama, exámenes de laboratorio e imagenología, instrumental de laparoscopia y todos los insumos y medicamentos específicos para dicha cirugía.

También incorpora protocolo de seguimiento relativo al primer año de realizada la cirugía, que incluye:

Al menos 4 consultas del médico

Control con nutricionista y kinesioterapia si se requiere

Exámenes de imagenología (ecotomografía abdominal)

Exámenes de laboratorio que se precisen

Todo sobre Fonasa