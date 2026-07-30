Gobierno abre portal para revisar las propiedades fiscales que saldrán a remate: Así puedes buscar y postular

30 jul. 2026 - 10:00 hrs.

El Gobierno comenzó a implementar su plan para monetizar parte del patrimonio fiscal y ya dio el primer paso para poner a disposición de los interesados más de un centenar de inmuebles. Para ello, habilitó un portal web donde es posible revisar las propiedades que serán ofrecidas mediante licitación pública y conocer los detalles de cada una.

La medida fue anunciada durante la Cuenta Pública del Ministerio de Bienes Nacionales, instancia en la que la ministra Catalina Parot informó el inicio de la primera etapa de la estrategia para vender inmuebles del Estado. En esta fase se contempla un paquete de más de 100 propiedades, provenientes de herencias vacantes y licitaciones desiertas, avaluadas en cerca de US$70 millones.

La iniciativa materializa una propuesta adelantada en abril por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien informó que el Ejecutivo evaluaba desprenderse de alrededor de 1.200 inmuebles fiscales subutilizados o provenientes de herencias vacantes, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas y recomponer los fondos soberanos.

¿Cómo revisar las propiedades que el Estado sacará a remate?

El Ejecutivo puso a disposición de la ciudadanía el Portal de Licitaciones, plataforma donde se pueden consultar las propiedades fiscales disponibles para su remate y acceder a la información de cada proceso.

Al ingresar al sitio (en este enlace), los usuarios pueden realizar búsquedas utilizando tres filtros principales: tipo de proyecto, región y palabra clave.

Asimismo, es posible explorar los inmuebles según su destino o categoría, entre ellas proyectos de energía, habitacional/comercial, industrial, turismo y agrícola.

Otra de las funciones disponibles es un mapa interactivo, que permite visualizar los terrenos y propiedades fiscales georreferenciados según la ubicación del usuario, facilitando la búsqueda de inmuebles en distintas zonas del país.

¿Cómo participar en las licitaciones?

Las personas y empresas interesadas en participar en un proceso de remate deben ingresar al apartado "Postula en línea", disponible dentro de la misma plataforma.

Desde allí podrán completar el formulario correspondiente y presentar una oferta para cualquiera de las licitaciones que se encuentren vigentes.