Salfa busca trabajadores en distintas regiones: Estas son algunas de las vacantes disponibles y cómo postular

29 jul. 2026 - 18:30 hrs.

La empresa Salinas y Fabres (Salfa) publicó nuevas ofertas laborales para quienes buscan empleo en distintas zonas de Chile. Las vacantes consideran cargos para profesionales, técnicos y operarios, además de oportunidades en áreas administrativas y de servicio.

De acuerdo con las publicaciones, los requisitos varían según el cargo. Algunas vacantes solicitan experiencia previa, formación técnica o profesional y licencias de conducir específicas, mientras que otras están dirigidas a personas con menor experiencia o incluso a quienes buscan realizar su práctica profesional.

En varias de las ofertas, Salfa destaca beneficios corporativos, oportunidades de desarrollo profesional y un ambiente de trabajo colaborativo.

Además, algunas publicaciones indican expresamente que los procesos de selección se desarrollan en el marco de la Ley N.º 21.015 de Inclusión Laboral, que promueve la incorporación de personas con discapacidad al mundo del trabajo.

¿Qué vacantes están disponibles?

Gerente de seguridad/prevencionista de riesgos - Arica

Técnico mecánico B - Calama

Coordinador operacional - Copiapó

Técnico mecánico C - La Serena

Práctica mecánica automotriz - Quilpué

Asistente operaciones - Huechuraba

Analista de cobranza - Santiago

Técnico mantención - Santiago

Operador neumateca - Maipú

Product manager - Vitacura

Vendedor automóviles usados - Macul

Operador logística - Rancagua

Práctica administrativa - Chillán

Asistente de operaciones - Concepción

Supervisor de bodega - Temuco

Supervisor de bodega - Punta Arenas

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden revisar el detalle de las vacantes, los requisitos específicos de cada cargo y enviar su postulación a través del portal de empleos de Salfa disponible en Trabajando.cl (clic acá para acceder). Allí es posible filtrar las ofertas según área, ciudad o tipo de cargo y acceder a la descripción completa de cada puesto.

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