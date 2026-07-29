Minsal anuncia que todos los tipos de cáncer ingresarán al GES de forma progresiva

29 jul. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali, anunció que todos los tipos de cáncer serán incorporados de manera progresiva al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).

La incorporación se hará en el próximo decreto GES correspondiente al período 2028-2031.

Junto con ello, la autoridad informó que se continuará fortaleciendo el acceso a tratamientos de alto costo a través de la Ley Ricarte Soto, además de otras medidas para reforzar la atención en salud.

Anuncio y Plan de Alerta Oncológica

La medida forma parte de la agenda 2026-2030 del Ministerio de Salud. El anuncio fue entregado durante la primera cuenta pública participativa de la ministra May Chomali.

"Impulsaremos en el próximo decreto GES 2028-2031, la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres. Asimismo, continuaremos impulsando el acceso a tratamientos de alto costo a través de la Ley Ricarte Soto, incorporando nuevas terapias", afirmó.

En la actividad también se entregó una actualización del Plan de Alerta Oncológica, iniciativa creada para enfrentar los casos con tiempos de espera prolongados en prestaciones oncológicas GES y no GES.

Según cifras del Ministerio de Salud, al 14 de julio se había resuelto el 95% de los casos considerados en el plan, equivalente a 28.681 registros: 17.344 correspondientes a garantías GES y 11.337 a prestaciones no GES. El ministerio indicó que, antes de su resolución, las garantías GES acumulaban un promedio de 76 días de espera, mientras que las prestaciones no GES superaban los 248 días.

Otras medidas de salud

La secretaria de Estado agregó que el ministerio potenciará la formación de especialistas, indicando que habrá "236 médicos en formación y consolidaremos las estrategias de prevención y pesquisa precoz".

Además, anunció que la cartera avanzará en la implementación de 50 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental (Cosam), buscará aumentar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud (APS) y fortalecerá la participación en la implementación de la Ley Integral de las Personas Mayores.