Metro rectifica información y aclara que estación Santa Isabel seguirá cerrada este jueves

29 jul. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

La estación Santa Isabel de la Línea 5 de Metro de Santiago seguirá cerrada este jueves 30 de julio, pese a que desde la empresa habían confirmado que en dicha jornada retomaría sus operaciones normales.

La información de reapertura había sido dada a conocer por Carlos Melo, Gerente de Planificación y Clientes de Metro de Santiago

"Mañana, con total normalidad, las personas que utilizan la estación Santa Isabel pueden retomar su uso para conectarse y utilizar todo el servicio de la red de Metro", señaló Melo.

Tras dicha confirmación, por medio de sus redes sociales, Metro indicó que todo se trataba de un error.

"Mañana, jueves 30 de julio, Santa Isabel de Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes, debido a la extensión de las labores de recuperación", escribió en su cuenta de X.

[RECTIFICACIÓN] Mañana, jueves 30 de julio, Santa Isabel de Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes, debido a la extensión de las labores de recuperación.



Mantendremos actualizada la información sobre el estado de la estación.



🟢 El resto de la red se encuentra… — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 29, 2026

Incendio mantuvo la estación cerrada durante dos días

Alrededor de las 17:20 horas de este lunes, un vagón de un tren NS-74, los más antiguos de Metro, comenzó a emanar fuego y humo.

El vagón fue completamente consumido por el incendio, que, según explicó Bomberos, afectó principalmente "a los neumáticos portadores de este mismo vagón", es decir, las ruedas de caucho principales que sostienen el peso del tren y lo desplazan por las pistas de la vía.

La emergencia obligó a cerrar seis estaciones de L5 durante esa jornada. Al día siguiente, el servicio fue restablecido en toda la Línea excepto en la estación Santa Isabel, que seguirá cerrada.