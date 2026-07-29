Confirman que vietnamita con fiebre hemorrágica en Talcahuano falleció a causa de malaria

29 jul. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

La seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, confirmó que el ciudadano vietnamita que había sido internado y que falleció en las últimas horas en Talcahuano debido a un cuadro de fiebre hemorrágica, padecía malaria.

"Tras la aplicación de exámenes del Instituto de Salud Pública que confirman diagnóstico de malaria", confirmó Rojas.

"En este caso, y considerando que dicha enfermedad es principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos de género Anopheles infectado con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la región del Biobío, se determinó que no existe el riesgo para la tripulación y se procede a levantar la libre plática de la embarcación para su continuidad al próximo puerto", señaló la autoridad.

El hombre de 29 años había sido hospitalizado en el Hospital Las Higueras luego de una recalada de emergencia realizada el domingo por un barco que zarpó en Singapur y que pasó por Nigeria.

¿Qué es la malaria?

La malaria es una enfermedad parasitaria que se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito infectado por parásitos, de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medlineplus.



Estos parásitos viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, donde producen otra forma de parásitos, llamados merozoitos, que infectan a los glóbulos rojos. Allí, los parásitos se multiplican, provocando su rompimiento al cabo de 48 a 72 horas para continuar con su proceso de infección.

Los especialistas destacan que la malaria también se puede transmitir por transfusiones sanguíneas.

Síntomas de la malaria

El sitio estadounidense especializado en medicina, sostiene que los síntomas de la malaria se presentan entre los primeros 10 días a las cuatro semanas después de la infección, aunque pueden aparecer incluso hasta un año después de esta.

Por su parte, Clínica Mayo indica que los diversos síntomas se manifiestan en ciclos de 48 a 72 horas, entre ellos: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

Asimismo, puede presentarse dolor, fatiga muscular, sudoración, dolor abdominal, dolor en el pecho y tos.