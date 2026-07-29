Suspenden clases para este jueves 30 de julio en la región del Biobío

29 jul. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó durante la tarde de este miércoles acerca de la suspensión de clases para este jueves 30 de julio en toda la región de Biobío.

El organismo entregó la noticia por medio de sus redes sociales, indicando que la medida se tomó "por efectos del sistema frontal".

Asimismo, destacó que "rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".

Sistema frontal en zona centro sur de Chile

La noticia se conoce en medio de un sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos meteorológicos por "precipitaciones normales a moderadas" y otro por "nevadas normales a moderadas", que afectarán a tres regiones de la zona centro-sur.

Las zonas de afectación corresponden a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

De acuerdo a la página web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".