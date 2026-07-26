Clases suspendidas: Estas son las comunas que no tendrán actividad académica este lunes 27 de julio

26 jul. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación dio a conocer las comunas donde las clases continuarán suspendidas debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó al país.

Desde el Mineduc precisaron que la suspensión aplica para establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

Además, a través de su cuenta de X, la cartera informó que "los establecimientos fuera de estas zonas que aún presenten afectaciones que los inhabiliten podrán solicitar suspensión a la Seremi Regional".

Comunas sin clases

Región de Atacama

Vallenar

Huasco

Freirina

Alto del Carmen

Región de Coquimbo

La Higuera

Toda la región de Ñuble

En la región de Atacama, la medida de suspensión de clases se extenderá hasta el míercoles 29 de julio.

Por otra parte, el ministerio indicó que los establecimientos que registren baja asistencia durante los días de retorno a clases tras el sistema frontal no verán afectada la subvención, por lo que no se aplicará la rebaja asociada a la asistencia de los estudiantes.