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Clases suspendidas: Estas son las comunas que no tendrán actividad académica este lunes 27 de julio

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación dio a conocer las comunas donde las clases continuarán suspendidas debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó al país.

Desde el Mineduc precisaron que la suspensión aplica para establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

Además, a través de su cuenta de X, la cartera informó que "los establecimientos fuera de estas zonas que aún presenten afectaciones que los inhabiliten podrán solicitar suspensión a la Seremi Regional".

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Comunas sin clases

Región de Atacama

  • Vallenar
  • Huasco
  • Freirina
  • Alto del Carmen

Región de Coquimbo

  • La Higuera

Toda la región de Ñuble

En la región de Atacama, la medida de suspensión de clases se extenderá hasta el míercoles 29 de julio.

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Por otra parte, el ministerio indicó que los establecimientos que registren baja asistencia durante los días de retorno a clases tras el sistema frontal no verán afectada la subvención, por lo que no se aplicará la rebaja asociada a la asistencia de los estudiantes.

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