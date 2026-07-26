Clases suspendidas: Estas son las comunas que no tendrán actividad académica este lunes 27 de julio
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
El Ministerio de Educación dio a conocer las comunas donde las clases continuarán suspendidas debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó al país.
Desde el Mineduc precisaron que la suspensión aplica para establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.
Además, a través de su cuenta de X, la cartera informó que "los establecimientos fuera de estas zonas que aún presenten afectaciones que los inhabiliten podrán solicitar suspensión a la Seremi Regional".Ir a la siguiente nota
Comunas sin clases
- Vallenar
- Huasco
- Freirina
- Alto del Carmen
- La Higuera
Toda la región de Ñuble
En la región de Atacama, la medida de suspensión de clases se extenderá hasta el míercoles 29 de julio.
Por otra parte, el ministerio indicó que los establecimientos que registren baja asistencia durante los días de retorno a clases tras el sistema frontal no verán afectada la subvención, por lo que no se aplicará la rebaja asociada a la asistencia de los estudiantes.
Debido a los efectos del sistema frontal, se mantiene suspensión de clases en:— Ministerio de Educación (@Mineduc) July 26, 2026
• Comuna de La Higuera - Región de Coquimbo, el lunes 27 de julio.
• Provincia de Huasco - Región de Atacama: comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco. Los días 27, 28 y 29 de julio. pic.twitter.com/qGQcs3kdMu
Leer más de