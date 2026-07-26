Rachas podrían llegar a los 110 km/h: Emiten alerta por fuertes vientos para dos regiones del país

26 jul. 2026 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta debidio a la probabilidad de que ocurran vientos "moderados a fuertes" durante los próximos días en dos regiones del norte de Chile, con rachas que podrían llegar a los 110 kilómetros por hora.

Las zonas en que se podría generar este fenómeno de "corriente en chorro", son las áreas cercanas a la cordillera de los Andes y de la Costa en las regiones de Antofagasta y Atacama.

Las fuertes rachas comenzarían durante la madrugada del martes 28 de julio y se extenderían durante toda la jornada, por lo que desde la DMC alertan, a modo de observación, que podrían desarrollarse ventiscas.

El desglose sobre la velocidad estimada del viento es el siguiente:

Región de Antofagasta

Cordillera de la Costa: Vientos entre 80 y 100 km/h.

Cordillera: Vientos entre 80 y 100 km/h.

Región de Atacama

Cordillera: Vientos entre 90 y 110 km/h.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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