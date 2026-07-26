Naviera chilena busca crear ruta entre Punta Arenas y las Falkland-Malvinas

26 jul. 2026 - 11:23 hrs.

La compañía chilena Easter Island Naviera anunció que está buscando abrir una segunda ruta marítima entre Chile y las islas Falkland o Malvinas.

Según informa Portal Portuario, representantes de la empresa visitaron el archipiélago para mantener una docena de reuniones con empresas locales. Asimismo, en las instancia se realizó una presentación ante los miembros de la cámara de comercio local.

En el caso de que las reuniones y el seguimiento posterior generen suficiente interés, Easter Island Naviera podría finalizar su plan de negocios y, potencialmente, comenzar a operar un servicio mensual entre Punta Arenas y el territorio insular del Reino Unido.

Respuesta positiva

"Existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial con las Islas Falkland. La visita de Easter Island Naviera y la respuesta positiva de la comunidad empresarial de las Islas Falkland demuestran claramente la seriedad con la que se está trabajando en este proyecto", señaló Sam Cockwell, gerente de proyectos estratégicos de Falkland Islands Development Corporation (FIDC).

La visita de la compañía chilena fue organizada y facilitada por FIDC, lo que se enmarcó en la creciente colaboración de la organización con la Cámara de Comercio Británica en Chile y en las presencias recíprocas de delegaciones comerciales organizadas por FIDC durante los años 2024 y 2025.

"La visita de una delegación empresarial de Chile, y la visita de la delegación liderada por FIDC a Punta Arenas y Santiago, impulsaron significativamente la transformación de esta simple ‘buena idea’ en una oportunidad real. FIDC detectó el interés por parte de Chile y trabajó para vincular esa oportunidad con el mayor número posible de empresas en las Islas Falkland. Creo que lo vimos reflejado en la visita de Easter Island Naviera", comentó Zachary Franklin, director general de FIDC.

Exportar desde Falkland a Chile

Además de aprovechar la visita para determinar el tipo de carga que la comunidad empresarial de las Islas Falkland busca enviar a través de Chile, según Easter Island Naviera, la empresa también aprovechó la oportunidad para analizar opciones de exportación de materiales a Chile, incluyendo chatarra.

Easter Island Naviera actualmente proporciona todo el apoyo logístico y marítimo entre Chile continental y Rapa Nui -también conocida como Isla de Pascua-, así como servicios de transporte de carga desde Valparaíso a otras zonas del país.

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