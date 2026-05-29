"Estábamos separados": Diputado republicano se defiende por investigación por subsidio obtenido por su pareja

29 may. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano) afirmó que están siendo difundidos "antecedentes falsos", al salir a responder a la investigación abierta por la Fiscalía de Magallanes relacionada con un presunto subsidio habitacional irregular que habría beneficiado a quien él aseguró era su expareja.

La declaración del parlamentario apareció luego de que se conociera que el Ministerio Público indaga una eventual omisión de antecedentes en la postulación a un subsidio DS19, destinado a familias dentro de los tramos más vulnerables del Registro Social de Hogares. La causa busca establecer o descartar posibles irregularidades vinculadas al beneficio adjudicado a Susan Liliana Chicuy Godoy, mencionada en la denuncia como pareja del diputado y madre de sus hijos.

La defensa del diputado

En su declaración, Riquelme insistió en que el origen del proyecto habitacional es anterior a su llegada a la política. “El proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio GORE-Minvu del año 2021, aprobado antes de que yo asumiera como consejero regional y participara en política”, afirmó.

Respecto al subsidio cuestionado, el parlamentario sostuvo que la situación personal al momento de la postulación fue un elemento relevante. “Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por Serviu, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio estábamos separados y sin convivencia”, señaló, pese a que la denuncia señala lo contrario.

El caso comenzó a ser revisado tras una acusación presentada por el director subrogante del Serviu de Magallanes, Omar González Asenjo, quien advirtió presuntas inconsistencias en la postulación. Según los antecedentes informados, la beneficiaria habría omitido información personal y socioeconómica durante el proceso de evaluación, lo que le habría permitido obtener el beneficio.

Según el oficio enviado a Fiscalía, al no incluir a su pareja dentro del núcleo familiar informado, la postulante habría quedado bajo condiciones de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”, factores considerados en la asignación del subsidio. El documento agrega que, de haberse informado todos los antecedentes, no habría cumplido con los requisitos de vulnerabilidad exigidos.

“Siempre colaboraré con la justicia”

En medio de la investigación, el diputado aseguró que “siempre colaboraré con la justicia y con cualquier otro organismo que lo requiera, y espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto, además, cualquier imputación de irregularidad o delito”, expresó.

Riquelme también apuntó al trato que, a su juicio, ha recibido el caso. “No solo debemos hacer un llamado a respetar el principio de igualdad ante la ley, sino además la presunción de inocencia e imparcialidad en la investigación, que en este caso no se ha respetado”, sostuvo.

La investigación quedó a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, quien confirmó que continúan las diligencias para esclarecer los antecedentes. “Es una investigación abierta y nos encontramos realizando diligencias a fin de establecer o descartar la veracidad de los hechos denunciados”, señaló la persecutora.