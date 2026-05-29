Gobierno analiza alta cifra de desempleo: "Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social"

29 may. 2026 - 13:31 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó como "heredada" la tasa de desempleo de 9,1% que reportó este viernes el INE para el trimestre febrero-marzo-abril, que incluyó los primeros dos meses del Gobierno de José Antonio Kast.

"La alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral", señaló Mas en su cuenta de X.

"El proyecto de Reconstrucción Nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego", añadió.

La peor cifra en años

La cifra de desempleo nacional registró un ascenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%). Se trata de la peor cifra desde junio de 2021.

En el caso de las mujeres fue peor, ya que la tasa de desocupación se situó en 10,5%, con un aumento de 0,8 pp. en el período, producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,3% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas aumentaron en 10,1%, incididas por las cesantes (10,2%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (8,7%).