Cambios en la revisión técnica: Así se modificarán las reglas para los vehículos nuevos en Chile

29 may. 2026 - 12:40 hrs.

Si tienes un auto nuevo, esta información te interesa. El Ministerio de Transportes modificó las reglas sobre cuándo los vehículos recién adquiridos deben someterse a su primera revisión técnica y de gases, ampliando considerablemente el plazo que tenían los propietarios para cumplir con este trámite.

Hasta ahora, los dueños de vehículos nuevos debían acudir a una planta de revisión en un rango de entre 24 y 36 meses desde la compra. Con el cambio, ese periodo se extiende: el trámite deberá realizarse entre los 36 y 48 meses, contados desde la emisión del C.H.I., es decir, el certificado de homologación individual.

El decreto que cambia las reglas del juego

La modificación quedó plasmada en el decreto n.º 104 del Ministerio de Transportes, documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío. La norma actualiza el decreto de 1997 que regula las condiciones de los certificados de homologación individual y establece este nuevo intervalo de entre 3 y 4 años para la primera revisión técnica de los vehículos motorizados nuevos.

Una de las razones que justifican el cambio es la comparación con estándares internacionales. En gran parte de Europa y América, la primera revisión se efectúa entre los 3 y 6 años; específicamente en la Unión Europea, el estándar es de 4 años.

Además, los vehículos livianos y medianos que ingresan actualmente al país cumplen con exigentes niveles de seguridad y emisiones. Esto les garantiza un mejor desempeño durante sus primeros años de circulación.

¿Por qué la revisión técnica temprana no sería tan necesaria?

Otro argumento respaldado en el decreto apunta directamente a los datos. De acuerdo con análisis estadísticos, la mayoría de los rechazos en la primera revisión se deben a la "inspección visual" y no a fallas mecánicas o de mantenimiento que pongan en riesgo la seguridad. En otras palabras, los vehículos nuevos raramente reprueban por problemas mecánicos graves, lo que refuerza la idea de que el plazo anterior era innecesariamente corto.

¿Cuándo entra en vigencia?

El cambio no está vigente de forma inmediata. La norma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial. Por lo tanto, quienes tengan un vehículo nuevo con certificado de homologación deberán estar atentos a esa publicación para saber exactamente desde cuándo aplica el nuevo plazo.

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