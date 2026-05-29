Alerta de ciberseguridad en Poder Judicial: Difundieron datos de funcionarios

29 may. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Poder Judicial, a través del área de Ciberseguridad de la Corporación Administrativa, informó este viernes sobre una alerta de ciberseguridad notificada el jueves por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

La alerta se difundió la noche del jueves y fue dada a conocer por la compañía internacional Vecert Analyzer, respecto de la exposición de cuentas de funcionarios del Poder Judicial con nombres, direcciones de correo electrónico, direcciones físicas y registros de sesiones.

No existe afectación en la Oficina Judicial Virtual

El Poder Judicial aclaró que esta alerta de ciberseguridad corresponde únicamente a una filtración de cuentas relacionadas con la publicación de contenidos en el portal de noticias y que no existe afectación en la tramitación de causas ni de la operación de la Oficina Judicial Virtual.

Indicó además que las cuentas difundidas se relacionan con la publicación de contenidos en dicho portal, las cuales actualmente se encuentran encriptadas y requieren de doble factor de autentificación para su uso.

Finalmente, el Poder Judicial anunció que se encuentra tomando las acciones legales correspondientes.