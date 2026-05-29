Cathy Barriga pide tiempo extra: Nueva defensa solicita más tiempo para preparar juicio

29 may. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo movimiento judicial podría retrasar nuevamente el avance de la causa penal contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Los abogados de la Defensoría Penal Pública que asumieron recientemente su representación solicitaron al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia para discutir un eventual cambio de fecha de la preparación de juicio oral, actualmente programada para el próximo 4 de agosto.

La petición fue presentada por los defensores públicos Pablo Sanzana Fernández y Eduardo Camus Cruz, quienes pidieron al tribunal citar a una audiencia para debatir la mantención o modificación de la fecha fijada para la preparación de juicio oral, señalando que expondrán los fundamentos de su solicitud ante el tribunal.

El requerimiento se produce después de que el abogado penalista Cristóbal Bonacic renunciara intempestivamente a su defensa. Lo insólito, comentan fuentes de tribunales, es que sólo revocó patrocinio respecto a la exalcaldesa quien es indagada por un presunto millonario desfalco al erario de la Municipalidad de Maipú. En paralelo, el abogado sigue siendo el defensor de su esposo, el exdiputado Joaquín Lavín hoy en prisión preventiva luego que se le atribuyeran supuestas conductas ligadas a corrupción.

La estrategia de defensa desplegada por Barriga no es menor, considerando que la audiencia de preparación de juicio oral ya había sido postergada durante seis meses luego de que los abogados que anteriormente la representaban alegaran no haber tenido acceso suficiente para revisar la totalidad de la evidencia reunida por el Ministerio Público. Aquella solicitud fue acogida por el tribunal en febrero pasado, fijándose como nueva fecha el 4 de agosto de este año.

Fiscalía en alerta

La solicitud de los nuevos defensores generó una rápida reacción de la Fiscalía Metropolitana Oriente. A través de un escrito presentado por el fiscal adjunto Cristóbal Salazar, el Ministerio Público pidió al tribunal ordenar a la nueva defensa informar, en un plazo de tres días, si recibió efectivamente toda la evidencia material que había sido entregada a los abogados que renunciaron al patrocinio de la exalcaldesa.

Según expuso la Fiscalía, entre enero y marzo de este año fueron entregadas decenas de evidencias materiales asociadas a la investigación, en atención al volumen y complejidad de los antecedentes que sustentan la acusación. Por ello, el persecutor estima necesario verificar que el nuevo equipo jurídico cuente con acceso a toda esa documentación y evitar que se invoquen nuevamente dificultades para su revisión.

En su presentación, Salazar recordó además que el Código Procesal Penal establece que la renuncia de un defensor no lo libera de realizar las actuaciones urgentes necesarias para impedir la indefensión del imputado. Bajo ese argumento, sostuvo que resulta indispensable asegurar la continuidad en el acceso a la evidencia y evitar nuevas dilaciones en una causa que ya acumula varios años de tramitación.

La Fiscalía también advirtió que el objetivo es resguardar el adecuado desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral y prevenir retrasos indebidos. Por lo mismo, solicitó al tribunal que la nueva defensa precise si recibió la totalidad de los antecedentes materiales que estaban en poder de los abogados anteriores antes de resolver cualquier eventual modificación del calendario procesal.

La decisión ahora quedará en manos del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que deberá resolver si accede a discutir una nueva reprogramación o mantiene la fecha del 4 de agosto para una audiencia considerada clave antes del inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú.

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