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Las cicatrices de Santiago: Incivilidades en casonas abandonadas

28 may. 2026 - 22:04 hrs.

Mega Investiga pudo corroborar el completo abandono de lujosas construcciones de comienzos del siglo pasado en Santiago, algunas de las cuales han sido tomadas por personas en situación de calle.

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