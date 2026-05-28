Las cicatrices de Santiago: Incivilidades en casonas abandonadas
28 may. 2026 - 22:04 hrs.
Mega Investiga pudo corroborar el completo abandono de lujosas construcciones de comienzos del siglo pasado en Santiago, algunas de las cuales han sido tomadas por personas en situación de calle.
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