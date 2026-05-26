Mega Investiga | Así operaba banda de falsos ejecutivos bancarios desde cárcel de La Serena

26 may. 2026 - 23:18 hrs.

¿Qué pasó?

Las estafas telefónicas que afectan a adultos mayores y clientes bancarios volvieron a quedar en el centro de la atención tras un reportaje de Mega Investiga que mostró el funcionamiento de una organización que operaba desde el interior de la cárcel de La Serena.

La investigación expuso audios, testimonios y antecedentes de una banda que simulaba ser ejecutivos bancarios y funcionarios de organismos públicos para convencer a sus víctimas de transferir dinero, entregar tarjetas o solicitar créditos. Según los antecedentes, las pérdidas superarían los $5 mil millones.

Así funcionaba el “secuestro psicológico”

Los integrantes de la organización mantenían conversaciones durante horas con las víctimas. En los llamados aseguraban que existían movimientos sospechosos en sus cuentas y que debían seguir protocolos para proteger su dinero.

“Tenían identificada a los ejecutivos que estaban haciendo estos fraudes dentro de los bancos, y que había que proteger esa plata haciendo reversas”, relató Luz María Flores, una de las afectadas. “Esa reversa implicaba que yo tenía que mover plata de mi cuenta a otras cuentas”.

La mujer contó que tanto ella como su marido fueron contactados por supuestos ejecutivos bancarios mientras estaban en su casa. “Ellos se apoderan de tu persona. Es un secuestro finalmente, psicológico”, afirmó.

Otra víctima, Andrea Manzur, relató que los delincuentes lograron convencerla mediante llamados insistentes y amenazas. “Me asustaron, me empezaron a meter miedo y me transmitieron ese miedo”, sostuvo.

En varios casos, los sujetos utilizaban el nombre de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y aseguraban trabajar junto a la PDI. Incluso acudían hasta los domicilios para retirar tarjetas bancarias y objetos de valor.

Operaban desde el penal de La Serena

La investigación también mostró registros de allanamientos realizados en la cárcel de La Serena, donde se encontraron celulares, chips y otros dispositivos tecnológicos en poder de internos vinculados a la banda.

Entre los apuntados aparece Pablo Alvarado Yancaleo, alias “Pablo Valdivia”, identificado como uno de los líderes de la organización y quien, según los antecedentes, coordinaba las estafas desde el recinto penitenciario junto a otros internos y colaboradores externos.

“Tenemos la persona que llama, la persona que recibe dinero o especies de parte del afectado y las personas que efectúan las compras”, explicaron desde la investigación, apuntando a una estructura organizada y con distintos roles.

Hasta ahora, la Fiscalía ha identificado a 13 integrantes de la banda, mientras que dos permanecen prófugos. Además, no se descartan nuevas formalizaciones en el marco de la causa.

Víctimas enfrentan nuevas consecuencias

Además de las pérdidas económicas, varias víctimas indicaron que enfrentan procesos judiciales con bancos debido a créditos y movimientos realizados durante las estafas.

“Todas han sido demandadas por los bancos porque se les pidieron préstamos a su nombre y se ocuparon todas sus tarjetas de crédito”, señalaron en el reportaje.

Desde la CMF reiteraron que el organismo nunca solicita claves bancarias ni acude a domicilios para retirar tarjetas o información personal.

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