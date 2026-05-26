NASA proyecta base humana permanente en la luna desde 2032: ¿Cómo sería la colonia?

26 may. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

Las misiones espaciales tripuladas volvieron a tomar protagonismo este año con el regreso de astronautas a la Luna a través del programa Artemis 2.

Recientemente, la NASA dio a conocer nuevas imágenes y detalles del proyecto con el que busca instalar una base humana permanente en el satélite natural de la Tierra.

La Agencia Espacial Norteamericana presentó el plan que contempla tres fases de desarrollo y que apunta a construir una colonia lunar que podría comenzar a operar de manera estable desde el año 2032.

¿Cuáles son las tres etapas del proyecto lunar?

El proyecto considera misiones robóticas, trabajos de construcción con astronautas y el uso de nuevas tecnologías para mantener operaciones prolongadas en la superficie lunar.

La primera fase comenzará este mismo año y se extenderá hasta 2029.

En ese periodo se enviarán cerca de 20 misiones robóticas desarrolladas junto a agencias privadas, entre ellas Blue Origin, de la cuál es dueño Jeff Bezos. El objetivo será asegurar el acceso y funcionamiento en la superficie lunar.

Posteriormente, entre 2029 y 2032, comenzará la segunda etapa en que astronautas viajarán para trabajar directamente en la construcción de las instalaciones y en el desarrollo de las primeras capacidades operativas de la base.

La tercera fase considera que desde 2032 exista un asentamiento humano permanente en la Luna, con estancias prolongadas y vehículos operados por astronautas para desplazarse por el territorio lunar.

La NASA apunta a futuras misiones a Marte

Sesde la NASA señalaron que la futura base lunar será clave para el desarrollo de nuevas investigaciones fuera de la Tierra y para avanzar hacia futuras misiones espaciales más lejanas.

“La base lunar será la base principal de nuestras tripulaciones de Artemis, y posibilitará estancias prolongadas. Con esta base, nuestros astronautas permanecerán más tiempo, explorarán más lejos y llevarán una investigación científica para comprender cómo operan los humanos fuera de la tierra, cómo construimos infraestructura y cómo nos preparamos para el planeta Marte”, indicó Lori Glaze

El proyecto también se desarrolla en medio del interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por acelerar el regreso de astronautas a la Luna durante su administración.