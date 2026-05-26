Tres comunas tendrán cortes de agua este miércoles 27 de mayo en la Región Metropolitana
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Aguas Andinas publicó que tres comunas se verán afectadas por cortes de agua este miércoles 27 de mayo en la Región Metropolitana, lo que responde a trabajos programados.
La entidad informó que las comunas implicadas son La Florida, La Reina y Quilicura, y que la interrupción podría extenderse por hasta 12 horas.
Las comunas con cortes de agua este miércoles 27 de mayo
A continuación, revisa las 3 comunas que tendrán cortes de agua este miércoles 27 de mayo en la RM:
La Florida (15:00 a 21:00 horas)
La Florida (15:00 horas del miércoles a 01:00 horas del jueves)
La Reina (15:00 horas del miércoles a 03:00 horas del jueves)
Quilicura (15:00 a 21:00 horas)
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