Tres comunas tendrán cortes de agua este miércoles 27 de mayo en la Región Metropolitana

26 may. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas publicó que tres comunas se verán afectadas por cortes de agua este miércoles 27 de mayo en la Región Metropolitana, lo que responde a trabajos programados.

La entidad informó que las comunas implicadas son La Florida, La Reina y Quilicura, y que la interrupción podría extenderse por hasta 12 horas.

Las comunas con cortes de agua este miércoles 27 de mayo

A continuación, revisa las 3 comunas que tendrán cortes de agua este miércoles 27 de mayo en la RM:

La Florida (15:00 a 21:00 horas)

La Florida (15:00 horas del miércoles a 01:00 horas del jueves)

La Reina (15:00 horas del miércoles a 03:00 horas del jueves)

Quilicura (15:00 a 21:00 horas)

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