Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Tres comunas tendrán cortes de agua este miércoles 27 de mayo en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

Aguas Andinas publicó que tres comunas se verán afectadas por cortes de agua este miércoles 27 de mayo en la Región Metropolitana, lo que responde a trabajos programados.

La entidad informó que las comunas implicadas son La Florida, La Reina y Quilicura, y que la interrupción podría extenderse por hasta 12 horas.

Lo más visto de Nacional

Las comunas con cortes de agua este miércoles 27 de mayo

A continuación, revisa las 3 comunas que tendrán cortes de agua este miércoles 27 de mayo en la RM:

La Florida (15:00 a 21:00 horas)

La Florida (15:00 horas del miércoles a 01:00 horas del jueves)

La Reina (15:00 horas del miércoles a 03:00 horas del jueves)

Quilicura (15:00 a 21:00 horas)

Todo sobre corte de agua

Leer más de

Notas relacionadas