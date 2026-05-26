Se investiga posible maltrato animal: Más de 50 perros fueron rescatados por la PDI desde un domicilio en La Florida

26 may. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de La Florida, un operativo policial permitió el rescate de decenas de perros que se encontraban en un domicilio donde se investigaba un posible caso de maltrato animal.

La diligencia se inició a partir de una denuncia realizada por un vecino del sector.

En el lugar, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a equipos de la Seremi de Salud y la municipalidad de La Florida, encontró cerca de 50 perros en condiciones de salud complejas, situación que derivó en la detención de una persona.

¿Cómo fue el hallazgo de los animales?

El comisario Francisco Valdenegro Cáceres explicó que la denuncia apuntaba a la existencia de un supuesto criadero clandestino, lo que motivó una serie de diligencias para verificar los antecedentes.

Según detalló el uniformado, "en el interior del domicilio se encontraban 50 perros más o menos, 40 perros adultos y 10 cachorros en muy malas condiciones de salud".

Detalló que varios presentaban un estado corporal deteriorado: "Se ven los huesos de las costillas, de las ancas, enfermedades oculares, se encuentran enjaulados, en caniles artesanales prácticamente", indicó.

Uso de los animales y condiciones del lugar

Pese a que la persona detenida sostuvo que eran empleados con fines de exhibición, la PDI indicó que las condiciones constatadas no son compatibles con ese relato.

De acuerdo con los antecedentes, los perros habrían sido utilizados como reproductores.

Valdenegro afirmó que se configuraría el delito de maltrato animal por omisión, mientras que eventuales faltas administrativas por permisos serán revisadas por las instituciones correspondientes.

Destino de los animales

Todos los perros fueron incautados y trasladados para su evaluación veterinaria con el fin de determinar su estado de salud y posibles antecedentes adicionales, como su procedencia.

“Cada animal fue verificado y examinado de manera muy específica”, explicó el comisario, agregando que el equipo investigador incluye médicos veterinarios dentro de la brigada especializada.

Finalmente, los animales serán derivados a fundaciones y centros veterinarios para su recuperación y eventual reubicación, mientras la investigación continúa para establecer posibles delitos asociados.