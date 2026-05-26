Vacaciones de Invierno 2026: ¿Cuándo tienen descanso los escolares de la Región Metropolitana?

26 may. 2026 - 19:00 hrs.

Las fechas de las vacaciones de invierno de este año varían de acuerdo con las distintas regiones del territorio nacional. Conocer el cronograma es crucial para organizarse con base en los descansos y planificar cualquier actividad que se tenga prevista.

El Ministerio de Educación afirma que este calendario ha sido diseñado con el propósito de garantizar la protección de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes que integran el sistema escolar, considerando las particularidades que tienen lugar en cada región.

Según el informe oficial, el año escolar 2026 inició el lunes 2 de marzo, con el ingreso de los docentes a los recintos académicos. El miércoles 4 de marzo se incorporaron a las aulas los estudiantes de todos los niveles.

¿Cuándo tienen descanso de invierno los escolares de la Región Metropolitana?

Los escolares de la Región Metropolitana tienen vacaciones de invierno desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 03 de julio. Posteriormente, retornarán a clases el lunes 6 de julio, para dar inicio al segundo semestre.

Las autoridades estipularon que cada entidad educativa podrá determinar qué actividades académicas desarrollará en torno a las distintas conmemoraciones nacionales e internacionales.

Estas deberán ser incorporadas en la planificación escolar, siempre en concordancia con el plan de estudios. En caso de que alguna conmemoración ocurra un día sábado o domingo, la comunidad tendrá derecho de definir si la actividad se realiza el día hábil previo o el día hábil siguiente.

Estas son las fechas de vacaciones de invierno en todo el territorio nacional

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